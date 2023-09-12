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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يكشف كواليس الاعتذار عن المشاركة ببطولة إفريقيا لليد.. وموقف أزمة القيد

صدى البلد

أكد حمادة عبد الباري المدير الإداري لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، أنه سيتسلم 5 كارنيهات لفريق 2004 و5 كارنيهات أيضا لفريق 2006، مشيرًا إلى أن هناك مرونة كبيرة لحل الأزمة مع الاتحاد خلال الساعات الأخيرة.

وقال في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "اتحاد اليد طلب حل أزمة اللاعبين الذين قدموا شكاوى للحصول على مستحقاتهم، وموضوع جيمس باركر الذي يستحق 108 ألف يورو".

وأضاف: "الزمالك لا يتخلى عن بطولاته مطلقا، لكن سنكتمل غدا بكل تأكيد، واعتذارنا عن المشاركة في بطولة إفريقيا ليس له علاقة بأزمة القيد مطلقا، مع الوضع في الاعتبار أن اللجنة الحالية برئاسة عماد البناني رفضت اعتذار فريق اليد، وطالبوا بالمشاركة بشكل طبيعي، وسيتم تذليل كافة العقبات وتوفير كل المطالب المالية".

وواصل: "قرار الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا، قرار فني؛ في ظل عدم جاهزية الفريق للتواجد حاليا، ونحن طرف في بطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد، وسنخوض أيضا بطولة كأس الكؤوس".

وأتم: "الاتحاد الافريقي لكرة اليد تحدثوا معنا للمشاركة في البطولة، ويريدون مساعدة النادي للتواجد بالبطولة القارية، نحن دائمًا منافسين أقوياء على البطولات القارية".

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