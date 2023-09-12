عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم الإيقاف.. سارة زكريا تحيي حفلا في الأردن

سارة زكريا
سارة زكريا

تستعد الفنانة اللبنانية سارة زكريا لإحياء حفل جديد في الأردن، يوم الخميس 14 سبتمبر الجاري، وذلك بعد قرار إيقافها من الغناء الذي أصدرته نقابة الفنانين بالأردن،اول  أمس.

منع سارة زكريا من الغناء فى الأردن

تصدرت الفنانة اللبنانية سارة زكريا محركات بحث جوجل فى الساعات الماضية ، ذلك بعد أن أصدرت نقابة الموسيقيين بالأردن، بيانًا رسميا بمنع الفنانة سارة زكريا من الغناء بالأردن ، وذلك بعد أيام من قرار منعها من الغناء في مصر ..

بيان نقابة الموسيقيين بالأردن:
.ونص بيان النقابة على: أنه استنادا للمادة رقم 9 لسنة 1997 على عدم أحقية أى شخص ممارسة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة، واستنادًا للمادة رقم (26) والتى تنص على المحافظة على آداب المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وحقوق الأعضاء وكرامتهم وسائر العاملين فيها..
وأضاف البيان: أن لا يجوز وجود أى نوع من التجاوز الأخلاقي أو اللفظي في أيى من المهن المنصوص عليها في القانون أعلاه، وعليه تنوه النقابة لكل المنشأت السياحية ومتعهدي الحفلات بإيقاف الفنانة سارة محمود زكريا من الجنسية اللبنانية عن ممارسة كل المهن الفنية، وبخلاف ذلك سنضطر آسفين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحسب الأصول.

بداية الأزمة:
تعرضت سارة زكريا خلال الأيام الماضية ، لهجوم حاد من قبل الجمهور، بعد تداول فيديو لها من حفلها الأخير بالساحل الشمالي والتى قدمت من خلاله مجموعة كبيرة من الأغاني الخاصة بها ، ولكن  ظهرت من خلاله وهي توجه للجمهور جملة 
“هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟”، مما أثار غضب الكثيرين واعتبروا أن الجملة خارجة عن السياق ، مما أدى إلى أن أعلن نقيب الموسيقيين مصطفى كامل ، استدعاء سارة زكريا ومدير أعمالها ياسر الحريري للتحقيق معهما في مقر النقابة، ثم أصدر قراراً بمنع سارة زكريا من الغناء في مصر نهائياً لعدم التزامها بقرارات النقابة والحضور من أجل التحقيق معها فقط.

أبرز أعمال سارة زكريا:
ويذكر أن أبرز أغانى سارة زكريا ، هى أغنية "تيجى نتجوز بالسر" ، والتى عملت على إنتشار موهبة سارة بسرعة البرق ، والتى أدت لإحيائها الكثير من الحفلات فى فترة قصيرة ، وكونت عدد كبيرًا من المعجبين بسبب خامة صوتها المميزة.

سارة زكريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

“دانيال” يضرب ولا يبالي| صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة عن طقس مصر.. احذروا من القادم

بتحتاج مُخدر| تعليق مثير من ميدو على مهاجم الأهلي الجديد.. ويوجه نصيحة لكولر

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

مواجهات نارية| تعرف على مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري الجديد

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. وائل جسار يكشف سبب رفض دخول ابنته الفن.. ومشكلة أنغام ومحسن جابر

فنان مصري شهير بطلا لمسلسل بريطاني يحمل اسم kaos

وائل جسار يكشف سبب رفض دخول ابنته مجال الغناء

زعلان معاها .. محسن جابر يكشف تفاصيل مشكلته مع أنغام

مفيش صلح.. تصرف صادم من طليقة حسن شاكوش

الفنانة التركية دينيز شاكر بطلة مسلسل "الأوراق المتساقطة" تحتفل بزفافها

وفاة المخرج السورى سمير غريبة

هتبقى نجمة كبيرة.. صبري فواز يشيد بموهبة داليا شوقي

ترشيحاتنا

يحتضن سيدة على ذراعها صغير ويقبلها.. فيديو يفضح عنتيل مدينة نصر

الزمالك يكشف كواليس الاعتذار عن المشاركة ببطولة إفريقيا لليد.. وموقف أزمة القيد

محاكمة 22 متهما بقضية "الهيكل الإدارى للإخوان" .. اليوم

الاحتفال بالمولد النبوي.. أهميته وكيفيته وما سنة الرسول غير الصيام

تركيا ترسل ثلاث طائرات إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى ليبيا

أول تعليق من أمير توفيق بعد إعلان صفقة موديست

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيارت معلقة بين الأشجار.. فيديو مرعب بعد ضرب العاصفة دانيال ليبيا

بحبك في المترو.. فيديو يتصدر الترند لشاب يتقدم لفتاة.. وهكذا علق المصريون

في ظل موجة الحر .. كيف تحمي نفسك من التعب والإغماء؟

بسبب غمزة.. ولى عهد بريطانيا يثير جدلا أثناء بودكاست مع كيت ميدلتون

فيديو

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ