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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع إنتاج الكوكايين في كولومبيا

الكوكايين في كولومبيا
الكوكايين في كولومبيا

قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أمس الاثنين إن محاصيل الكوكا في كولومبيا غطت 230 ألف هكتار (568 ألف فدان) في عام 2022، بزيادة 13٪ عن عام 2021 وفي أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين.

كما بلغ إنتاج الكوكايين المحتمل أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عامًا، حيث ارتفع بنسبة 24٪ ليصل إلى 1738 طنًا متريًا.

والكوكا هي المكون الرئيسي في الكوكايين الذي أدى إنتاجه إلى تأجيج الصراع المسلح المستمر منذ ستة عقود في الدولة الواقعة في منطقة الأنديز والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 450 ألف شخص.

وقالت كانديس ويلش، المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أثناء عرض التقرير: 'من المثير للقلق أن هناك زيادة في محاصيل الكوكا في البلاد كل عام'.

وقال ويلش إن هذا الارتفاع يرجع إلى زيادة المحاصيل في مقاطعة بوتومايو على طول الحدود مع الإكوادور. وكان الإنتاج في أماكن أخرى مستقرا نسبيا.

تعهد الرئيس جوستافو بيترو، أول رئيس يساري لكولومبيا، بتحويل تركيز الحرب ضد المخدرات نحو الصحة العامة، بدلا من ما يقول إنها استراتيجية عسكرية فاشلة.

وقال مسؤول لرويترز مؤخرا إن حكومة بترو تريد مساعدة المجتمعات الريفية على استبدال نحو 100 ألف هكتار بمحاصيل الكوكا على مدى السنوات الأربع المقبلة.

كما وعد الرئيس أيضًا بمزيد من الاستثمار الاجتماعي في مناطق الإنتاج واستبعد استئناف عملية التبخير الجوي باستخدام مبيدات الأعشاب جلايفوسات.

وقال وزير العدل نيستور أوسونا في العرض إن انخفاض النمو السنوي لمحاصيل الكوكا إلى 13% من 43% في عام 2021 'يعطي عناصر لمواصلة هذا الاستقرار، ونأمل أن ينخفض'.

وقال أوسونا إن الحكومة تريد تقليص المساحات المزروعة إلى 150 ألف هكتار والقدرة الإنتاجية إلى 900 طن متري بحلول عام 2026.

وقالت وزيرة البيئة سوزانا محمد خلال مؤتمر عن المخدرات الأسبوع الماضي، إن نحو 13% من عمليات إزالة الغابات السنوية في كولومبيا مرتبطة بالمحاصيل غير المشروعة.

وفي العام الماضي، بلغت إزالة الغابات في كولومبيا 1235 كيلومترًا مربعًا (477 ميلًا مربعًا)، بانخفاض 29٪ عن عام 2021.

أفاد تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن انهيار أسعار الكوكا الناجم عن زيادة العرض والإنتاج الجديد في مناطق أخرى يسهم في انعدام الأمن الغذائي في كولومبيا ويسبب النزوح.

الاستثمار الاجتماعي الأمم المتحدة الصراع المسلح المخدرات والجريمة جوستاف

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