أمير الكويت وولي عهده يعزيان ليبيا في ضحايا الفيضانات

أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهدة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة ليبيا حكومة وشعبا في مواجهة تداعيات الكارثة الطبيعية "الفيضانات"، التي اجتاحت عدة مدن وقرى شرقي ليبيا، وأسفرت عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين.

وأعربا - في برقيتين أرسلتا إلى الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي بدولة ليبيا - عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما بضحايا الفيضانات، سائلين المولى- تعالى- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يمكن المسؤولين في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.