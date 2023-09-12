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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق بمصر.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات مقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 33 25
العاصمة الإدارية 33 24
6 أكتوبر 34 24
بنهــــا 33 25
دمنهور 32 24
وادي النطرون 33 25
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 33 25
الزقازيق 33 25
شبين الكوم 32 24
طنطا 32 24
دمياط 30 25 
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 34 26
السويس 33 25
العريش 35 25
رفح 35 26
رأس سدر 37 27
نخل 35 17
كاترين 31 14
الطور 35 26
طابا 36 25
شرم الشيخ 40 30
الإسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 30 24
مطروح 28 23
السلوم 28 22
سيوة 31 23
رأس غارب 39 29
الغردقة 39 29
سفاجا 38 28
مرسى علم 39 30
شلاتين 38 29
حلايب 35 28
أبو رماد 34 28 
رأس حدربة 33 29
الفيوم 34 24
بني سويف 34 24
المنيا 35 23
أسيوط 35 24
سوهاج 36 25
قنا 38 26
الأقصر 39 27
أسوان 41 29
الوادي الجديد 38 27
أبوسمبل 40 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 42 27
المدينة المنورة 44 34 
الرياض 45 30
المنامة 40 32
أبوظبي 44 31
الدوحة 40 34
الكويت 48 30
دمشق 33 18
بيروت 33 27
عمان 32 20
القدس 31 20
غزة 32 27
بغداد 43 26
مسقط 30 28
صنعاء 29 14
الخرطوم 36 26
طرابلس 30 21
تونس 35 24
الجزائر 27 22
الرباط 26 15
نواكشوط 34 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 24 10
إسطنبول 27 17
إسلام آباد 36 25
نيودلهي 33 27 
جاكرتا 35 24
بكين 28 17
كوالالمبور 33 26
طوكيو 32 23
أثينا 28 17
روما 32 17
باريس 24 16
مدريد 27 16
برلين 30 18
لندن 22 14
مونتريال 23 16
موسكو 21 10
نيويورك 28 20
واشنطن 30 20
أديس أبابا 21 14

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