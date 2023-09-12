فيراتي يصل قطر للانضمام إلى العربي

وصل النجم الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى العاصمة القطرية الدوحة لاتمام عملية انضمامه لنادي العربي القطري.



وكتب فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عبر حسابه على منصة "إكس":"وصل فيراتي إلى الدوحة للانضمام إلى العربي القطري كما هو متوقع".



وأضاف:" سيخضع فيراتي للكشف الطبي في العربي القطري اليوم الثلاثاء ثم يوقع القعود".

يذكر أن فيراتي خرج من قائمة باريس سان جيرمان لخوض دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويتواجد باريس سان جيرمان في مجموعة نارية في دوري أبطال أوروبا، رفقة بوروسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل.