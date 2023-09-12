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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حرام.. نشوى مصطفى تدافع عن داليا شوقي بعد الهجوم عليها بسبب "سفاح الجيزة"

داليا شوقي
داليا شوقي

دافعت الفنانة نشوى مصطفى عن الممثلة الشابة داليا شوقي ، بعد الهجوم الذي تعرضت له بسبب أدائها في احد مشاهد مسلسل سفاح الجيزة . 

وقالت نشوي مصطفي عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير : بنت شاطرة ومجتهدة وحتبقى هايلة —  بلاش تهدوا المجتهدين — أدوها فرصة والنقد يبقى  هدفه انها تكون أفضل وتتعلم - لكن من فضلكم حرام متكسروهاش. 

حلت الفنانة داليا شوقي، ضيفة على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، و تحدثت عن أعمالها و مشوارها الفني  خاصة بعد مشاركتها بمسلسل "سفاح الجيزة".

وقالت "شوقي"، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة سي بي سي، إن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، فهي وسيلة تواصل مع العالم الخارجي و من ناحية أخرى يمكن استخدامها بشكل سييء كوسيلة تسلط.

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رأيها في أحمد فهمي 

وأوضحت "شوقي"، أنها تقيس نجاحها من أراء المقربين إليها من عائلتها أو زملائها من صناع العمل، معقبة عن الفنان أحمد فهمي " جميل و محترف تمثيل و قولتله ده دورك و مكانتك يا فهمي".

تعليقها على منتقديها 

وأضافت، عن الأراء السلبية على  السوشيال ميديا، " أكيد بحس و بتأثر بس واخداها كعضلة مرنة بدربها، و مش بعتبرها مسطرة أو مقياس لنجاحي"، و من ناحية أخرى ترى التعليقات الإيجابية و المشجعين لها.

 

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