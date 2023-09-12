السجن 7 سنوات لـ نقاش يتاجر في الهيروين بأسيوط

عاقبت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، نقاش ، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في مادة الهيروين المخدر والحبس لمدة سنة وغرامة 5000 جنيه لحيازته سلاح ناري وعدد من الذخيرة بمدينة أسيوط .



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين و ضياء الدين أحمد دهيس ، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ .



تعود وقائع الدعوى رقم 11490 لسنة 2022 جنايات قسم ثان أسيوط إلى انه أثناء مرور الملازم اول أحمد علي معاون مباحث قسم ثان أسيوط ، بدورية أمنية بنطاق القسم شاهد شخص يقود دراجة بخارية " موتوسيكل " بدون لوحات معدنية وفور مشاهدته للدورية الأمنية حاول الفرار فسقط أرضا وتمكنت القوة من ضبطه وبسؤاله عن الرخصة وملكية الدراجة البخارية اقر بعدم وجود رخصة وتبين انه 26 عاما ، ويعمل " نقاش " وحال اصطحابه تلاحظ وضع يده داخل صديري داخل الجلباب الذي كان يرتديه وقام بإخراج سلاح ناري " فرد خرطوش " محاولا إلقاءه فانتزعت القوة السلاح الناري من يده وبعمل احتياطات امن السلاح تبين وجود ذخيرة بداخلة وبتفتيشه عثر بحوزته على 22 لفافة بداخلها مادة الهيروين المخدر ومبلغ مالي 650 جنيها .



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس .