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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 7 سنوات لـ نقاش يتاجر في الهيروين بأسيوط

الدائرة الرابعة عشر
الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، نقاش ، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في مادة الهيروين المخدر والحبس لمدة سنة وغرامة 5000 جنيه لحيازته سلاح ناري وعدد من الذخيرة بمدينة أسيوط .
 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين و ضياء الدين أحمد دهيس ، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ .
 

تعود وقائع الدعوى رقم 11490 لسنة 2022 جنايات قسم ثان أسيوط إلى انه أثناء مرور الملازم اول أحمد علي معاون مباحث قسم ثان أسيوط ، بدورية أمنية بنطاق القسم شاهد شخص يقود دراجة بخارية " موتوسيكل " بدون لوحات معدنية وفور مشاهدته للدورية الأمنية حاول الفرار فسقط أرضا وتمكنت القوة من ضبطه وبسؤاله عن الرخصة وملكية الدراجة البخارية اقر بعدم وجود رخصة وتبين انه 26 عاما ، ويعمل " نقاش " وحال اصطحابه تلاحظ وضع يده داخل صديري داخل الجلباب الذي كان يرتديه وقام بإخراج سلاح ناري " فرد خرطوش " محاولا إلقاءه فانتزعت القوة السلاح الناري من يده وبعمل احتياطات امن السلاح تبين وجود ذخيرة بداخلة وبتفتيشه عثر بحوزته على 22 لفافة بداخلها مادة الهيروين المخدر ومبلغ مالي 650 جنيها .

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وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس .

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