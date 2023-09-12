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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد الهجوم عليه.. مصطفى قمر يقاضي طارق الشناوي

صدى البلد

علق مصطفى قمر على هجوم الناقد طارق الشناوي عليه،  خلال مداخلة هاتفية مع الفنان إدوارد والإعلامية نانسي مجدي، عبر برنامج "القاهرة اليوم".

وقال قمر أن الشناوي اعتاد مهاجمة أكبر وأهم الرموز في كل المجالات، مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي، والنجم محمد منير، والزعيم عادل إمام وغيرهم ممن كانوا هدفًا لانتقاداته على مر السنين.

وأضاف قمر أن الذين يدافعون عن الشناوي، ينتهجون نفس أساليبه التي لا تمت إلى النقد الفني بصلة - بحسب وصفه -، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيلجأ للقانون ليسترد حقه الأدبي.

وكان طارق الشناوي قد وصف فيلم "أولاد حريم كريم" الذي يعرض في دور العرض حاليًا، بأنه أحد أسوأ الأفلام في تاريخ السينما المصرية، وهو ما دفع قمر لمهاجمة الشناوي بقوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

فيلم أولاد حريم كريم بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري،  بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

وأقيم مؤخرا عرضان للفيلم بحضور كل أبطاله في القاهرة والإسكندرية بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وأيضا الجمهور الذي حرص علي مشاهدة الفيلم  مع نجومه.

اولاد حريم كريم تيام مصطفى قمر خالد سرحان داليا البحيري طارق الشناوى عمرو عبد الجليل فيلم أولاد حريم كريم محمد متولى الشعراوي

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