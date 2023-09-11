مفكرتش ألومه أو أعاتبه|رد بشرى على انتقاد طارق الشناوي لـ أولاد حريم كريم

علقت الفنانة بشرى على انتقاد الناقد الفني طارق الشناوي وهجومه على فيلم "أولاد حريم كريم" والذي قامت بإنتاجه مؤخرًا ومن بطولة الفنان مصطفى قمر.

وقالت بشرى خلا مداخلة هاتفية لبرنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم"، الفيلم يجمع بين النوستالجيا والجيل الجديد، والكواليس مع المخرج علي إدريس كانت جميلة، “اسألو الشباب الجديد اللي اشتغل مع فنانين عندهم خبرة حسوا بألفة ولا، الناس مستغربة حالة الحب اللي موجودة في العمل، وده قليل لما بيحصل في الوسط بتاعنا”.



وعلقت بشرى على انتقاد طارق الشناوي للفيلم، بعض النقاد آرائهم انطباعية و ليست تحليلية بشكل علمي و تُشعر الناس أنهم لم يروا الفيلم بالأساس ويمسكوا في شخص واحد يتحدثون عنه، “الحمدلله ردود الفعل عند الجمهور حلوة جدا، ولا صوت يعلوا فوق صوت الجمهور”.

ونوهت، إلى أنه لا صوت يعلوا فوق الجمهور، و هو الوحيد الذي يحدد نجاح الفيلم، الفيلم جماهيري و ليس لمهرجانات سينمائية ليتلقى إنتقادات بهذا الشكل، أهم شيء أن يقوم الناقد بتحليل الفيلم ، معلقة: "عيب في ناس ورا الكاميرا أشتغلت وعمُال كمان".

لم أنتظر منه المدح

وقالت: مفكرتش أكلمه ولا ألومه ومن أمتى وهو بيمدح اساسا، أنا عندي مبدأ في الحياة اسمه سيري يا نورماندي، مهما حصل مبقفش لكن هو زميل ومعايا في كذا لجنة تحكيم، ولكن لم أنتظر منه مدح.