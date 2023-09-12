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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض "فريدة" يشارك في مهرجان الخريف الدولي للمسرح ببلغاريا

صدى البلد

يشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، بعرض المونودراما "فريدة" فى فعاليات مهرجان الخريف الدولي للمسرح "مشاهد على مفترق الطرق" بمدينة بلوفوديف ببلغاريا .

"فريدة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت، ومن المقرر أن يقدم العرض بمسرح بلوفوديف في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، وتعد هذه المشاركة الأولى للبيت الفني للمسرح بدولة بلغاريا، وذلك تحقيقا لما يسعى إليه البيت الفني للمسرح من تواجد للمسرح المصري فى المحافل والمهرجانات دوليا .

يقول المخرج عادل حسان  مدير فرقة مسرح الطليعة، إن هذه هي المشاركة الدولية الثالثة لعرض "فريدة" ضمن الفعاليات الدولية، حيث قدم العرض ضمن الاحتفالات الخاصة باختيار مدينة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام ٢٠٢٢ بالأردن، بالإضافة إلى مشاركته بمهرجان الزرقاء للمونودراما، وقدم العرض لعدة مواسم بالقاهرة كان أخرها شهر يوليو الماضي وشهد نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا .

مونودراما "فريدة" عن أغنية البجعة لأنطون تشيكوف، بطولة الفنانة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، كتابة وإخراج أكرم مصطفى .

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