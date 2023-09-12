وزارة الخارجية الليبية: مصرع 150 مصريا فى مدن الشرق جراء العاصفة دانيال

قالت وزارة الخارجية الليبية المكلفة من البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الليبية تتوقع أكثر من 2000 وفاة جراء العاصفة دانيال.

وحسب قناة “الشرق” السعودية، كشفت وزارة الخارجية الليبية المكلفة من البرلمان، عن مصرع 150 شخص من الجنسية المصرية جراء العاصفة دانيال الذي ضربت مدن الشرق الليبي.

وأضافت أنها “تترقب وصول طائرة مساعدات إيطالية”، مؤكدة أنه "تم تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات العاصفة”.

ولفتت إلي أن “هناك عدد كبير من الجثث في عرض البحر بسبب العاصفة”، موضحة أن “البحث جار عن آلاف المفقودين في الجبل الأخضر”.