متى تنتهي العاصفة دانيال في مصر؟.. الأرصاد تكشف عن التفاصيل

ذكرت فضائية العربية في تقرير لها، أن العاصفة دانيال هي حديث الساعة وسط حالة من الترقب والرصد بين المصريين بعدما اجتاحت العاصفة عددا من الدول مثل ليبيا واليونان والتي خلفت العديد من الكوارث.

العاصفة بدأت في مصر على شكل منخفض جوي بعد ما فقدت أغلب قوتها منذ صباح أمس وبدأت بقاياها تؤثر على حالة الطقس في المدن الساحلية المصرية من الإسكندرية ومطروح.وحتى كفر الشيخ، وتسببت العاصفة دانيال في إختفاء ملامح تلك المحافظات بسبب الرياح والضباب.

وأكدت الدكنورة منار غانم، عضو المركزز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المرجح أنةأن تنتهي أثار العاصفة دانيال في نهاية الإسبوع الحالي، وتوقعت أن كميات الأمطار ستبدأ في الإنخفاض بداية من يوم الأربعاء القادم على بعض المناطق الغربية.

عدم الإستقرار في الأحوال الجوية

وأشارت منار غانم إلى أنه ستكون الأمطار خفيقة على بعض المناطق الشرقية وبعض المناطق الداخلية، مؤكدة أنه مع قدوم يوم الخميس يتلاشى المنخفض الجوي بشكل كبير وتتلاشى معه حالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية .