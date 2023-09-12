أخبار السيارات| هل تتجسس عليك سيارتك؟.. سيارات ليوناردو دي كابريو بطل فيلم تيتانيك بعد 25 سنة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

نالت سيارة فولكس فاجن بيتل موديل 1964 الكلاسيكية مكانة كبيرة بين المواطنين المصريين بسبب اعتماديتها العالية ، وارتباطها بالظهور بالعديد من الأفلام والمسلسلات المصرية القديمة، إضافة الي أن فاجن بيتل تمتلك تصميم مميز ، وبها محرك قوي ، وتحتوي علي بابين فقط وذلك يجعلها ذات مظهر جذاب ، وتنتمي الي السيارات الاعتمادية ذات الموثوقية العالية .

يتوافر في مصر العديد من طرازات السيارات الجديدة التي يرغب في اقتناءها المصريين، بفضل ما تمتلكه من مميزات و تكنولوجيات متطورة، تعمل على راحة سائقها وركابها ، ومن هنا قامت شركة ميني البريطانية بتقديم إصدارين جديدين بالأسواق لتلبية رغبة المواطنين منهم طراز ميني كوبر الجديدة الكهربائية، و ميني كونتريمان 2025 من الجيل الثالث.

يقدم الصانع الألماني العديد من طرازات السيارات داخل السوق المصري للسيارات، ونالت جيع طرازاته علي مكانة كبيرة بين المصريين ، وذلك لما تمتلكه سيارات أودي من تكنولوجيات متطورة، وأدوات حديثة تساعد السائق علي الشعور بالراحة والأمان ومن تلك السيارات اودي Q3 موديل 2023 ، وتنتمي Q3 الي فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

كشفت شركة جيلي الصينية عن سياراتها الجديدة جيلي Geometry G6 موديل 2024 ، وتنتمي جيلي Geometry G6 الي فئة السيارات السيدان الفاخرة ، وتقدم السيارة بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار طرازات موديل 2023 .

يشهد عالم صناعة السيارات تطورا تكنولوجيا كبيرا ، ومع ذلك فإن السيارات تعد الأسوأ من حيث معالجة البيانات الشخصية بين جميع الفئات المنتجة التي تم فحصها، وذلك لأنها تقوم بجمع بيانات أكثر من اللازم لتشغيل خدماتها المتصلة.

النجم ليوناردو دي كابريو من مواليد 11 نوفمبر لعام 1974 ، ويعمل ممثلا ومنتج أفلام أمريكي، وفائز بجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم العائد ، بالإضافة الي انه كان بطل فيلم تيتانيك الشهير .