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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الإنجيلية: الإمارات أحد أهم مفردات المحبة والتسامح الديني في الوطن العربي

صدى البلد

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد العلي، المدير التنفيذي لمركز تريندز الإماراتي للبحوث والاستشارات، بحضور سميرة لوقا، رئيس قطاع أول الحوار بالهيئة الإنجيلية، وذلك بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية بالنزهة الجديدة.

وضم الوفد المرافق عوض البريكي، مدير قطاع تريندز جلوبال، ومحمد السالمي، مدير قطاع البحوث، والدكتور فتوح هيكل، مستشار مركز تريندز، وعبدالله الحمادي، مدير إدارة المؤتمرات، وفهد المهري، رئيس قطاع تريندز دبي.

ورحب رئيس الإنجيلية بالوفد الإماراتي، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة، وعلى عمق العلاقات القوية التي تربط الشعب الإماراتي والشعب المصري.

 وقال رئيس الإنجيلية:  "أصبحت الإمارات حاضنة لقيم العيش المشترك، وأحد أهم مفردات المحبة والسلام والتسامح الديني في الوطن العربي".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "تشارك الهيئة القبطية الإنجيلية في مصر في دعم التنمية والتوعية والحوار وبناء السلام على المستوى المحلي والدولي، ومن المقرر زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للمشاركة في جلسات "COP28" خلال قمة المناخ، والتي تستضيفها مدينة إكسبو دبي خلال شهر ديسمبر القادم".

من جانبه عبر "العلي" عن سعادته الكبيرة بلقاء رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وأشاد بنشاط الهيئة القبطية الإنجيلية على عدة مستويات وتأثيرها على المجتمع المصري، كما أكد المدير التنفيذي لمركز تريندز الإماراتية للبحوث والاستشارات، على أهمية التعاون المشترك مع الهيئة الإنجيلية خلال الفترة المقبلة.

وتهدف تريندز للبحوث والاستشارات إلى بناء شبكة علاقات وشراكات قوية مع مختلف المراكز البحثية العالمية والمنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والاستفادة من الخبرات البحثية والأكاديمية الدولية بما يعزز دوره العلمي والبحثي على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال تنظيم الفعاليات العلمية المختلفة من محاضرات، ومؤتمرات، وندوات، وحلقات نقاشية تثري تبادل التجارب والخبرات البحثية، وإنتاج الإصدارات المتنوعة التي تغطي مختلف مجالات المعرفة الإنسانية التي تدخل في حيز اهتمامه.

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