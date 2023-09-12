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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكتوبر المقبل.. الفنان يحيى خليل يفتتح موسم حفلاته الشتوية في القاهرة والإسكندرية

الفنان يحيى خليل
الفنان يحيى خليل

يستعد المايسترو ورائد فن الجاز الفنان "يحيى خليل" لإحياء حفلين متتاليين في أكتوبر يفتتح بهما موسم حفلاته الشتوية في القاهرة والإسكندرية، أولهما في الثامنة مساء من يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، يليها حفل على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية» مساء يوم الجمعة 13 أكتوبر المقبل.


ويقدم "خليل" خلال الحفلين عدد من أعماله الخاصة إلى جانب نخبة من مؤلفات عظماء الموسيقي العربية منهم: محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، كمال الطويل، وغيرهم.


وكانت دار الأوبرا المصرية قد طرحت قبل أيام  التذاكر للجمهور عبر الموقع الإلكتروني بنظام الفئة الواحدة وجاء سعرها بمبلغ 250 جنيهًا مصريًا.


ومن المقرر أن يعود "يحيى خليل" من الولايات المتحدة الأمريكية إلى القاهرة قريبا من أجل إقامة بروفات للحفلين، وذلك بعد أنهى عدد من حفلاته هناك، منها حفل متحف الفنون بمدينة ديترويت والتي تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الأمريكية، وذلك بمصاحبة الأوركسترا العربية الوطنية بقيادة المايسترو مايكل إبراهيم، وحفل الجمعية المصرية بمدينة شيكاغو.

 

ومن الجدير بالذكر أن "يحيى خليل" قد قدم خلال موسم حفلاته الشتوية في العام الماضي مجموعة من العروض الناجحة والقى الضوء على العديد من المواهب الفنية التي لاقت استحسان الجمهور.


يذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز في مصر ونجح في عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي ابهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية وهو الامر الذي جعله ضيفا دائما على أهم المهرجانات العالمية في اوروبا وافريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يعد أول فنان مصري يجذب الشباب إلى مسارح الأوبرا حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي إلى جانب اسهاماته في تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.

وقد قدم يحيى خليل مع فرقته مئات من الحفلات في العديد من البلدان منها إيطاليا وفرنسا وصربيا وبلغاريا والنمسا واليونان وروسيا والمغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا وغيرها، ليصبح الآن رمزا حقيقيا في عالم موسيقى الجاز.

يحيى خليل الأوبرا المصرية المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية الموسيقى العربية محمد عبد الوهاب

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