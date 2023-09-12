تحضيرات العرض الخاص لفيلم فوي فوي قبل انطلاقه بإحدى سينمات أكتوبر

يقام الليلة العرض الخاص لفيلم "فوي فوي" بإحدى السينمات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطاله وعلى رأسهم محمد فراج.

يشارك محمد فراج في بطولة فيلم فوي فوي، كل من طه الدسوقي، بيومي فؤاد وأمجد الحجار ونيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي وهو من إنتاج محمد حفظي ، تأليف وإخراج عمر هلال.



تدور أحداث فيلم فوي فوي، حول حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع والدته ويسعى للسفر للخارج، وذلك بالانضمام لفريق كرة قدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم فوي فوي البوستر الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وانستجرام استعداد لطرحه فى السينمات.



ويُظهر البوستر محمد فراج في المنتصف مرتديا زي نادي الإحسان الرياضي ونظارات شمسية فيما يحمل كرة قدم وعصا مكفوفين، فيما تقف بجانبه نيللي كريم وهي تحمل كاميرا تصوير احترافية في إشارة إلى طبيعة عملها كصحفية رياضية تبحث عن سبق، فيما يبدو بيومي فؤاد وأمجد الحجار مذهولين بينما يظهر ع طه الدسوقي غير مبالي بما يدور حوله.