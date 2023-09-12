عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. انتهاء أزمة القيد بالزمالك في اتحاد اليد

صدى البلد

انتهت بشكل رسمي أزمة قيد لاعبي كرة اليد في صفوف نادي الزمالك عقب تسلم اتحاد كرة اليد المصري شيكا بـ 2 مليون جنيه لحل أزمة المديونيات المالية و المقدم من هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق والمرشح للمنصب ذاته في انتخابات أكتوبر المقبل.

وشهدت الساعات الأخيرة إجراء هاني العتال اتصالات مكثفة مع اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المكلف بإدارة النادي لضمان اتخاذ كافة الاجراءات الإدارية المطلوبة لإنهاء أزمة قيد اللاعبين .

وساد الارتياح أروقة فريق اليد بالزمالك والمدير الفني أحمد رمضان في الساعات الأخيرة بعد حل الأزمة رسميا و موافقة الاتحاد على قيد ٥ لاعبين بالفريق .

و تسلم النادي اليوم كارنيهات قيد فريق كرة اليد بعد حل المشكلة.

وكان اتحاد كرة اليد أوقف قيد لاعبي الزمالك في الفترة الأخيرة مع انطلاق موسم 2023-2024 وخاض مباريات له بقائمة غير مكتملة وصل عدد اللاعبين فيها لنحو 8 لاعبين فقط .

ووعد هاني العتال اللجنة المؤقتة بالعمل على دعم فريق اليد بالإضافة إلى فرق الصالات في الفترة المقبلة بالتوازي من أجل تسوية كافة الأزمات التي ترتبط بقيد اللاعبين والصفقات الجديدة.

و من جانبه وجه العتال رسالة عبر صفحته الرسمية لفريق اليد قال فيها : "كل الدعم و التوفيق لملوك الصالات .. اعتدناكم ابطالا ً" .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

شاب ينهي حياة شقيقته بالشارع والسبب صادم.. فيديو

بعد دانيال.. الأرصاد تحذر المواطنين من عواصف جديدة.. فيديو

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

ترشيحاتنا

انفجارات تهز زابوريجيا.. وسماع دوي صافرات الإنذار

تراجع حاد في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

له خصائص سحرية.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

وظائف خالية بثلاث محافظات.. قدم الآن

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مدبولي: مستعدون لإعطاء أي حوافز لتصنيع المواد الخام في قطاع الدواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد وضع صودا الخبز في الثلاجة كل شهر

5 أنواع لديدان البطن عند الصغار .. تعرف على أخطرها

نوع خضار رخيص يحمي من السرطان.. تفاصيل

خلال عاصفة دانيال .. مشروبات طبيعية تقيك من أمراض الخريف

فيديو

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ