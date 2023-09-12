رسميا.. انتهاء أزمة القيد بالزمالك في اتحاد اليد

انتهت بشكل رسمي أزمة قيد لاعبي كرة اليد في صفوف نادي الزمالك عقب تسلم اتحاد كرة اليد المصري شيكا بـ 2 مليون جنيه لحل أزمة المديونيات المالية و المقدم من هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق والمرشح للمنصب ذاته في انتخابات أكتوبر المقبل.

وشهدت الساعات الأخيرة إجراء هاني العتال اتصالات مكثفة مع اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المكلف بإدارة النادي لضمان اتخاذ كافة الاجراءات الإدارية المطلوبة لإنهاء أزمة قيد اللاعبين .

وساد الارتياح أروقة فريق اليد بالزمالك والمدير الفني أحمد رمضان في الساعات الأخيرة بعد حل الأزمة رسميا و موافقة الاتحاد على قيد ٥ لاعبين بالفريق .

و تسلم النادي اليوم كارنيهات قيد فريق كرة اليد بعد حل المشكلة.

وكان اتحاد كرة اليد أوقف قيد لاعبي الزمالك في الفترة الأخيرة مع انطلاق موسم 2023-2024 وخاض مباريات له بقائمة غير مكتملة وصل عدد اللاعبين فيها لنحو 8 لاعبين فقط .

ووعد هاني العتال اللجنة المؤقتة بالعمل على دعم فريق اليد بالإضافة إلى فرق الصالات في الفترة المقبلة بالتوازي من أجل تسوية كافة الأزمات التي ترتبط بقيد اللاعبين والصفقات الجديدة.

و من جانبه وجه العتال رسالة عبر صفحته الرسمية لفريق اليد قال فيها : "كل الدعم و التوفيق لملوك الصالات .. اعتدناكم ابطالا ً" .