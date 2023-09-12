غدا افتتاح معرض «أهلا مدارس» بالإسماعيلية |صور

أعلن أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، افتتاح معرض «أهلا مدارس 2023» مساء غد، الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة، حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الإسماعيلية وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية ومديرية التموين والتجارة الداخلية.

في هذا السياق، واصلت الغرفة التجارية بالإسماعيلية، اجتماعاتها التنسيقية مع أصحاب محلات الفراشة ومكاتب تنظيم المعارض والتجهيزات، ضمن الإستعدادات النهائية لإقامة معرض اهلا مدارس 2023، في موعده الرسمي.

كما أجري أكرم الشافعي، رافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة جولة داخل المعرض لمتابعة الإستعدادات الأخيرة.

جاء ذلك بحضور أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية، جلال ابو الطاهر نائب اول، أسامة العدوي نائب ثان، سعيد شعيب سكرتير الغرفة،

وائل عبد العزيز أمين صندوق، أحمد سامي سليم أمين صندوق مساعد، ومن أعضاء مجلس الإدارة آمال محمود، صابر همام، محمد فايق، كمال حمودة، علي العدوي، محمد السيد مدير الغرفة، غريب محمد غريب مدير عام الشؤون المالية، وفاء مهدي مدير الشؤون المالية.



من جانبه أكد اكرم الشافعي، على أهمية معرض «أهلًا مدارس» كونه معرضا مجتمعيا يلبي كافة إحتياجات الأسرة المصرية في مختلف مراحل التعليم من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي والسلع الغذائية بخصومات تقل عن مثيلتها بالاسواق.

وأشار جلال ابو الطاهر، إلى الدور المجتمعي المهم الذي يقوم به منتسبو الغرفة على مدار السنوات السابقة والذي يزداد مع مرور الوقت بتقديم خدمات متميزة للمواطنين، خاصة خلال المواسم مثل " أهلًا مدارس - أهلًا رمضان - الأعياد" وخلال أي ظروف استثنائية تمر بها البلاد، موجها الشكر لكل منتسبي الغرفة في كافة الأنشطة على هذا الدور المجتمعي.

وشدد أسامة العدوي علي العمل سويا من أجل تخفيف العبء عن المواطنين خلال الفترة المقبلة من خلال أنشطة الغرفة التجارية وبالتنسيق مع التجار ومنتسبي الغرفة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.



أشار سعيد شعيب الي تقديم تسهيلات كبيرة للتجار، لإقامة معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تشمل الموافقة على الأماكن التى يختارها التجار بالمجان، وكذلك عمل التجهيزات اللازمة لإقامة المعرض بمعرفة الغرفة التجارية بالمحافظة، بهدف حثهم على إقامة المعارض والسعي إلى زيادة السلع المعروضة لضمان استقرار أسعارها، وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين.

فيما وجه وائل عبد العزيز، دعوة للتجار وأصحاب محلات الفراشة وتنظيم المعارض من الحضور، مؤكدا أن عليهم دور مجتمعي كبير بوضع أقل نسب تخفيضات على أسعار التجهيزات وتوفير السلع بأسعار في متناول الجميع في ظل استعداد مواطنينا لاستقبال الموسم الدراسي الجديد لتخفيف العبء عنهم.

وأكد أحمد سامي سليم، ان معرض «أهلًا مدارس»، يوفر كل المستلزمات المدرسية لمختلف المراحل التعليمية بأسعار مخفضة، بداية من الأدوات المكتبية والملابس الخاصة بالمدارس «اليونيفورم»، بالإضافة للأحذية والحقائب، والملابس الرياضية.

وأوضح محمد فايق، أن المعرض يتضمن معروضات لكافة المستلزمات الدراسية من الزى المدرسي والأحذية والشنط المدرسية والأدوات الدراسية والهندسية، بأسعار مخفضة بنسب تتراوح من 25% إلى 35%.

قالت آمال محمود، إن المعرض يتيح فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة، وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق ، مؤكدة أنّ رؤية استراتيجية تمكين المرأة 2030 ترتكز على أن تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في عام 2030.

كما أشار صابر همام، إلي مشاركة عدد كبير من التجار في المعرض وتسهيل جميع الإجراءات لصالح المستهلك والتاجر في نفس الوقت.

وأكد كمال حمودة علي استمرار عمل المعرض علي مدار شهر علي أن يتم تنظيم قوافل من المستلزمات المدرسة بالمراكز والقري في إطار سياسة الدولة لوصول جميع أوجه الدعم الي الجميع.

ونوه علي العدوي، بالتنسيق التام مع محافظة الإسماعيلية ومديرية الأمن مديرية التموين من أجل تنظيم معرض مميزا يطرح المعروضات بأسعار مخفضة وجودة مميزة.

واختتم محمد السيد مدير الغرفة، بأن المعرض يوفر جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بنسبة 25 % مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، مؤكدا حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين.

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