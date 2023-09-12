النيجر تعتقل دبلوماسيا فرنسيا.. وطلب عاجل من باريس

أعلنت فرنسا اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 أن سلطات النيجر اعتقلت مستشار الفرنسيين في الخارج والمقيم في النيجر ستيفان جوليان منذ 8 سبتمبر الجاري.

وتطالب فرنسا بالإفراج الفوري عن الدبلوماسي المعتقل، بحسب ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتعاني النيجر من أزمة بسبب الأحداث التي بدأت في 26 يوليو الماضي، باحتجاز الرئيس بازوم في قصره بنيامي، من قبل عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي، الذي أعلن نفسه فيما بعد رئيسا انتقاليا للبلاد.

وتسببت هذه الإجراءات في استنفار مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" ضد النيجر، وإعلانها الاستعداد للتدخل العسكري إلا أن سلطات النيجر واصلت الثبات على موقفها ضد القوى الإقليمية والدولية التي طالبت مرارا وتكرارا بإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة.