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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز إطسا.. صور

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء الجولة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الجاري تنفيذها بقرى مركز إطسا، للوقوف على سير العمل، ومعدلات التنفيذ بتلك المشروعات، وتذليل العقبات، للانتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة، وذلك لخدمة المواطنين.

بدأت الجولة الميدانية بتفقد محافظ الفيوم، لنقطة إسعاف إطسا، المقامة على مساحة 240 مترا مربعا، وبتكلفة 5,6 مليون جنيه، وخلال التفقد استمع المحافظ، لشرح تفصيلي من الدكتور هاني همام مدير فرع هيئة الإسعاف بالفيوم، بشأن كافة مكونات نقطة الإسعاف، التي تضم سيارتي إسعاف مجهزتين، وجزء خاص بسكن المسعفين، ونسب تنفيذ الأعمال، التي بلغت 100 %.

وأكد محافظ الفيوم، على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به نقاط الإسعاف المنشأة حديثاً ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتاً إلى أنه جار توفير الأطقم الطبية المتخصصة، وكافة المستلزمات اللازمة، تمهيداً لتشغيل نقطة الإسعاف أوائل شهر أكتوبر المقبل، لخدمة أهالي مدينة إطسا والمناطق المجاورة لها.

وعقب ذلك تفقد محافظ الفيوم، المجمع الزراعي بقرية شدموة، المقام على مساحة 760 مترا مربعا وبتكلفة 5,4 مليون جنيه، ويشمل المشروع إنشاء مجمع زراعي وبيطري نموذج رقم 2، ويضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي، والذي بلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 100 %، ووجه المحافظ المهندس عزت أحمد عبدالباري مدير عام الشئون الزراعية، والمهندس ماهر أبورحيل مدير إدارة إطسا الزراعية، بمتابعة وصول الأثاث اللازم لتشغيل المجمع، والعمل على توفيره في أسرع وقت ممكن، تمهيداً لتشغيله وتقديم خدماته للمواطنين والمزارعين في القريب العاجل.

كما تفقد المحافظ خلال الزيارة مشروع التطوير الشامل للمركز الطبي بقرية شدموة، المقام على مساحة 2000 متر مربع، وبتكلفة 40 مليون جنيه، حيث بلغت نسة تنفيذ الأعمال بالمشروع نحو 75 %، ووجه المحافظ القائمين علي تنفيذ المشروع، بتسريع وتيرة العمل، للانتهاء من المشروع بالكامل وتشغيله في أسرع وقت، مؤكداً أن جميع المنشآت الصحية التي يتم تنفيذها من خلال مبادرة حياة كريمة، تتم وفقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، حتى تكون هذه المنشآت مجهزة بشكل كامل عند تطبيق المنظومة بمحافظة الفيوم.

كما تفقد محافظ الفيوم، الأعمال الإنشائية لتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقرية تطون، المقامة علي مساحة 12 فدانا، وبتكلفة 450 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 30 ألف م3 مياه صرف/يوم.

واستمع المحافظ، لشرحٍ وافٍ من المهندس لؤي الشافعي مدير مشروعات الشركة المنفذة للمشروع، حول مكونات المحطة، وطاقتها التشغيلية والاستيعابية، ونسب تنفيذ الأعمال بها والتي بلغت 80 % أعمال مدنية، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية لمحطات المعالجة، وإحلال وتجديد خطوط الطرد لاستيعابها تصرفات الأهالي، نتيجة تنفيذ أعمال المد والتدعيم لخطوط الصرف الصحى بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واختتمت الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم، بتفقد المجمع الخدمي الحكومي بقرية شدموة، والمقام على مساحة 700 متر مربع، وبتكلفة 9,2 مليون جنيه، ويضم المجمع الخدمي، مركزاً تكنولوجياً، ووحدة محلية، ومكتب بريد، ومكتب تموين، ومكتب شهر عقاري، ووحدة تضامن اجتماعي، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع بنسبة 100 %، ووجه المحافظ، محمد لطفي نائب رئيس مركز ومدينة إطسا، بتدبير الفرش والأثاث اللازم للمجمع، تمهيداً لتشغيله في أسرع وقت لخدمة المواطنين.

وأكد "الأنصاري"، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية، كما أنها تقتحم مشكلات مزمنة نعانيها منذ سنوات طويلة، موضحاً أنه تم الانتهاء من وضع ومراجعة الخطط التي بدأ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية في تنفيذ المشروعات حتى تدخل حيز الخدمة في مواعيدها المقررة.

محافظ الفيوم يتابع جهود إعادة التوازن البيئي وتجهيزات إنزال زريعة أسماك لبحيرة قارون

 

محافظ الفيوم يُتابع الجهود المبذولة من فرع الثقافة خلال أغسطس الماضي

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