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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دراسة ملف نقل مقر الغرفة التجارية بالإسماعيلية إلى نادي المنتزة

لحظة التكريم
لحظة التكريم

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية، أمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، اليوم الثلاثاء، المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة سابقا وعضو مجلس النواب، وإيهاب زهدي أمين الصندوق السابق، خلال حفل تكريم مجلس الإدارة السابق علي مجهوداته علي مدار الدورة السابقة والتي امتدت 4 سنوات.

جاء ذلك بحضور أعضاء هيئة مكتب تجارية الإسماعيلية جلال ابو الطاهر «نائب أول»، أسامة العدوي «نائب ثان»، سعيد شعيب «سكرتير الغرفة»، وائل عبد العزيز «امين صندوق» وأحمد سامي سليم «امين مساعد صندوق»، ومن أعضاء مجلس الإدارة آمال محمود ابراهيم، صابر همام، كمال حمودة، محمد فايق، علي العدوي و محمد السيد مدير الغرفة.

من مجلس سيدات الأعمال مروة صابر، نجاح محمد عرابي، منال مدبولي، نسمة الزيني.

أشار أكرم الشافعيإلى استلامه ملف نقل المقر إلى نادي المنتزة، وعلي مساحة 2000 متر، ومازال يخضع للدراسة.

وخلال كلمته أكد المهندس أحمد عثمان علي أن الغرفة التجارية بالإسماعيلية هي «بيت التجار»، موجها الشكر للعاملين ومجلس الإدارة الجديد علي التعاون المثمر.

واتفقا الجانبان علي العمل سويا في الإستحقاق الرئاسي القادم، وأعلنا التأييد الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الدعم الكامل لسياسة الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة وما تشهده من إاتتاحات وتطوير وإنجازات علي الصعيدين المحلي والدولي.

من جانبه أكد جلال الطاهر أن مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس أحمد عثمان أنجز عدد من الملفات الشائكة وتعامل مع الجميع بصدر رحب وسلاسة مشهدوة.

وأضاف أسامة العدوي، أن اليوم يأتي تحت مسمي « لم الشمل»، لافتا إلي أن أعضاء مجلس الإدارة الجديد مكمل لما سبقه وأن السياسة العامة ما هي غير خطوط عريضة يتبعها الجميع من أجل تحقيق المصالح العامة في ضوء سياسة القيادة السياسية.

وأشارت آمال محمود، إلي أن اليوم يأتي عرفانا لما بذله المهندس أحمد عثمان، من جهد كبير ومخلص فى خدمة المحافظة لأكثر من 4 أعوام وخدمة التجار والمواطنين  أثناء تولى منصبه.

               

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