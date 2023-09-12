مستقبل وطن: ديون مصر الآن هي أصول.. وأنفقت على المشروعات الحالية

‏قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن البيان الذي صدر من حزب مستقبل وطن لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات القادمة كانت الأسباب فيه واضحة جدا.

وتابع الخولي خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر شاشة "الحياة" أن هناك أكثر من شق لتأييدنا لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وعندما نحكم على الأمر ننظر أين كنا أمنيا واقتصاديا، لأن هذا هو شاغل المواطن الآن، ومن الذي يستطيع استكمال هذه المرحلة وهذا هو الشق الأصعب ونحن في وضع اقتصادي صعب، ‏بغض النظر عن أن الظروف العالمية ساعدت في ذلك.

وأضاف: نحن نعرف جيدا أن ديون مصر أصبحت أكبر، ولكن يجب أن نعرف أن الديون السابقة كانت على “الأكل والشرب” لكن ديون مصر الآن هي أصول موجودة وكل مشروع موجود الآن هو أصل لمصر.