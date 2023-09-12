عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستقبل وطن: ديون مصر الآن هي أصول.. وأنفقت على المشروعات الحالية

المهندس حسام الخولي
المهندس حسام الخولي

‏قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن البيان الذي صدر من حزب مستقبل وطن لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات القادمة كانت الأسباب فيه واضحة جدا.

وتابع الخولي خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر شاشة "الحياة" أن هناك أكثر من شق لتأييدنا لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وعندما نحكم على الأمر ننظر أين كنا أمنيا واقتصاديا، لأن هذا هو شاغل المواطن الآن، ومن الذي يستطيع استكمال هذه المرحلة وهذا هو الشق الأصعب ونحن في وضع اقتصادي صعب، ‏بغض النظر عن أن الظروف العالمية ساعدت في ذلك.

 

وأضاف: نحن نعرف جيدا أن ديون مصر أصبحت أكبر، ولكن يجب أن نعرف أن الديون السابقة كانت على “الأكل والشرب” لكن ديون مصر الآن هي أصول موجودة وكل مشروع موجود الآن هو أصل لمصر.

حزب مستقبل وطن المهندس حسام الخولي الإعلامي مصطفى شردي الرئيس عبد الفتاح السيسي ديون مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

ارتفاع عدد ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا إلى 5200 شخص و8250 مفقودا

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

الداخلية تصدر قرارا جديدا للأجانب المقيمين بالبلاد | تفاصيل

ترشيحاتنا

"العاصفة دانيال" في طريقها إلى إسرائيل وتخوفات من حدوث فيضانات

الأمم المتحدة: إعصار دانيال دمر آلاف المنازل في ليبيا

‏الأرصاد تعلن موعد انتهاء تأثير العاصفة دانيال على أنحاء البلاد

تحذير عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن وقوع زلزال كبير في إسطنبول

ابل تكشف رسمياً عن أسعار iphone 15.. برو ماكس فقط بسعر أغلي من الجميع

أول دبلومة مهنية متقدمة في التحكيم الدولي.. بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومركز كيمت للتحكيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتربت من ربع مليون جنيه.. سعر صادم لجيب ديميت أوزديمير الأحمر  

مع انتشار العاصفة دانيال.. زيت غير متوقع يعالج الجيوب الأنفية نهائيا

كارثة صحية.. أضرار القهوة للحامل والجنين

له خصائص سحرية.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

فيديو

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ