أمانة حزب مستقبل وطن مركز إطسا تنظم لقاءً جماهيريا مع المواطنين لبحث مطالبهم

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن مركز إطسا، برئاسة أحمد الروبي اللقاء الاسبوعي لخدمة المواطنين وبحث مطالبهم والعمل على حلها، وذلك في مقر أمانة إطسا، بحضور النائب حاتم المليجي عضو مجلس الشيوخ، والأمناء النوعيين وأعضاء هيئة المكتب، وأمناء الوحدات الحزبية، ومسئولي خدمة المواطنين، وأعضاء الحزب بإطسا.

وجرى خلال اللقاء، الاستماع إلي شكاوي ومطالب المواطنين لوضع حلول مناسبة لها كما تم مناقشة المشكلات التي تعاني منها قرى مركز إطسا وتوابعها مع أمناء الوحدات الحزبية ، التي تنوعت مابين معاش تكافل وكرامه وطلبات خاصة بمجلس المدينه والزراعة والري والصحة والكهرباء والتامينات الإجتماعية والتعليم كما تم تلقي طلبات الٱهالي من جميع قرى وتوابع المركز للعمل علي حلها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي.

جاء ذلك تحت إشراف النائب عبد القادر الجارحى أمين الحزب بالمحافظة، والنائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم.

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