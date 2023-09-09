عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمانة حزب مستقبل وطن مركز إطسا تنظم لقاءً جماهيريا مع المواطنين لبحث مطالبهم

أ.احمد الروبى امين
أ.احمد الروبى امين الحزب اثناء اللقاء

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن مركز إطسا، برئاسة أحمد الروبي اللقاء الاسبوعي لخدمة المواطنين وبحث مطالبهم والعمل على حلها، وذلك في مقر أمانة إطسا، بحضور النائب حاتم المليجي  عضو مجلس الشيوخ، والأمناء النوعيين وأعضاء هيئة المكتب، وأمناء الوحدات الحزبية، ومسئولي خدمة المواطنين، وأعضاء الحزب بإطسا.

وجرى خلال اللقاء، الاستماع إلي شكاوي ومطالب المواطنين لوضع حلول مناسبة لها كما تم مناقشة المشكلات التي تعاني منها قرى مركز إطسا وتوابعها مع أمناء الوحدات الحزبية ، التي تنوعت مابين معاش تكافل وكرامه وطلبات خاصة بمجلس المدينه والزراعة والري والصحة والكهرباء والتامينات الإجتماعية والتعليم كما تم تلقي طلبات الٱهالي من جميع قرى وتوابع المركز للعمل علي حلها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي.

جاء ذلك تحت إشراف النائب عبد القادر الجارحى أمين الحزب بالمحافظة، والنائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم.

إجتماع لأمناء العضوية بالمراكز والأقسام بحزب مستقبل وطن الفيوم

 

حزب مستقبل وطن الفيوم يبحث تنظيم معسكرات شبابية واستكمال تشكيلات الأمانة

c051edec-8d6d-492b-b508-ad41a70eb528
c051edec-8d6d-492b-b508-ad41a70eb528
d8f678ae-2478-4820-b768-926359415f32
d8f678ae-2478-4820-b768-926359415f32
e96d23b3-88ce-4347-9bdf-d1ef75608ced
e96d23b3-88ce-4347-9bdf-d1ef75608ced
e180933c-3a3a-4eaa-a7e7-cb20ae13fe8c
e180933c-3a3a-4eaa-a7e7-cb20ae13fe8c
8e7887d2-1b31-49d7-a094-97112dfaa344
8e7887d2-1b31-49d7-a094-97112dfaa344
43c9ce51-9301-4c89-b4c5-803935308785
43c9ce51-9301-4c89-b4c5-803935308785
698d9729-dea1-46f4-bb89-cea3d0003d40
698d9729-dea1-46f4-bb89-cea3d0003d40
706fed96-fb1f-4917-8615-5f49d6972930
706fed96-fb1f-4917-8615-5f49d6972930
02622c36-2445-4326-bec7-95ce2806f293
02622c36-2445-4326-bec7-95ce2806f293
الفيوم أحبار الفيوم مركز اطسا أمانة حزب مستقبل وطن “حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

هزة أرضية محتملة في مصر بعد المغرب .. أول رد من البحوث الفلكية

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

ترشيحاتنا

تنسيق جامعة الأزهر 2023.. استمرار فتح الباب أمام تسجيل الرغبات حتى الثلاثاء

السيسي: احتواء تهديدات أزمة الغذاء يتطلب تعزيز حوكمة منظومة الأمن الغذائي

كل الحاجة كانت بتتحرك.. مغاربة يروون لحظات الرعب أثناء الزلزال

بعد اللى حصل فى المغرب.. أهم 3 حاجات لازم تعملها أثناء الزلزال

الاتفاق تم.. خطوة أخيرة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة عالمية

السيسي يلتقي نظيره البرازيلي ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. نصائح ضرورية للبقاء آمنًا بعد وقوع الزلزال.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بإطلالة على البحر

بعد زلزال المغرب.. كيف يحمى ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم خلال الهزات الأرضية

بعد المشاركة في سفاح الجيزة.. 10 إطلالات لـ داليا شوقي أثارت الجدل

لتصحيح الرؤية| معلومات لا تعرفها من قبل عن عملية الليزك

فيديو

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ