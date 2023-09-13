صحفي مغربي: قرى بالكامل اختفت جراء الزلزال المدمر

كشف عزيز بلبودالي الكاتب الصحفي المغربي، آخر مستجدات عمليات إنقاذ المفقودين في المغرب جراء الزلزال المدمر .

وقال عزيز بلبودالي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" آخر إحصاء لوزارة الداخلية المغربية أعلن وفاة 2901 ضحية جراء الزلزال ".

وأضاف عزيز بلبودالي:" مازال هناك مفقودين وضحايا تحت الأنقاض"، مضيفا:" هناك قرى مازالت متواجدة أعلى الجبال ولم تصل لها فرق الإنقاذ بسبب التضاريس الصعبة".

وتابع عزيز بلبودالي:" هناك قرى اختفت بالكامل جراء الزلزال المدمر وهذه القرى تتواجد في مناطق مرتفعة أعلى الجبال".

وأكمل عزيز بلبودالي:" المغرب يعيش مأساة كبيرة بسبب الزلزال المدمر ونشهد مشاهد قاسية".