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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أشقاء وأبناء عمومة.. وفاة 70 شخصا من بني سويف في إعصار دانيال بليبيا

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

حالة من الذعر والهلع انتابت أهالي قرية الشريف التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف خلال الساعات الأولى من صباح اليوم عقب سماع نبأ وفاة 70 شابًا من أبناء القرية في حادث إعصار دانيال الذي اجتاح مدينة درنة الليبية.

وقال الدكتور رامي حسن الضيع أحد أبناء القرية، أن الأهالي استيقظوا صباح اليوم على خبر وفاة وفقد عدد من شباب القرية الذين يعملون في دولة ليبيا وتحديداً في مدينة درنة التي شهدت حادث إعصار دانيال الذي خلف مئات الضحايا.واتشحت نساء القرية بالملابس السوداء وبدأت أصوات القرآن الكريم تخرج من كل منزل وما من بيت إلا تعمه حالة من الحزن الشديد.

وتداول الأهالي على صفحات التواصل الاجتماعي كشوفات بها أسماء الضحايا من أبناء القرية والتي تضمن أسماء أشقاء وأبناء عمومة.

ابناء عمومة التواصل الاجتماعي دولة ليبيا آثار العاصفة دانيال إعصار دانيال مدينة درنة الليبية محافظة بني سويف

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