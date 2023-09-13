أبوصدام يعزي السفيرة مشيرة خطاب في وفاة زوجها

قدم حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس ادارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، خالص العزاء في وفاة الأستاذ حسين خطاب زوج السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ونعى أبوصدام بصفته وبالإنابة عن مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين وعن أعضاء المجلس الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشان العام بغاية الحزن المغفور له بإذن الله زوج السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون.