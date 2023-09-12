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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الدردير: ما حدش يزعل من خسارة ⁧‫منتخب مصر‬⁩ أمام ⁧‫تونس

عمرو الدردير
عمرو الدردير

خسر منتخب مصر على يد منتخب تونس 3-1 ودياً، في اللقاء الذى جمعهما على ستاد الدفاع الجوي.

وكتب عمرو الدردير الناقد الرياضي، عبر حسابه علي فيسبوك: "ما حدش يزعل من خسارة ⁧‫منتخب مصر‬⁩ أمام ⁧‫تونس‬⁩".

أحرز تونس الهدف عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بأقدام العدونى في الدقيقة 2.

وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة بأقدام حمدي فتحي بعد عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 7.

وسدد عمر كمال عبدالواحد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

وقضى منتخب تونس على آمال مصر وأحرز الثالث عن طريق حمزة رافع من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء

 

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