عمرو الدردير: ما حدش يزعل من خسارة ⁧‫منتخب مصر‬⁩ أمام ⁧‫تونس

خسر منتخب مصر على يد منتخب تونس 3-1 ودياً، في اللقاء الذى جمعهما على ستاد الدفاع الجوي.

وكتب عمرو الدردير الناقد الرياضي، عبر حسابه علي فيسبوك: "ما حدش يزعل من خسارة ⁧‫منتخب مصر‬⁩ أمام ⁧‫تونس‬⁩".

أحرز تونس الهدف عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بأقدام العدونى في الدقيقة 2.

وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة بأقدام حمدي فتحي بعد عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 7.

وسدد عمر كمال عبدالواحد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

وقضى منتخب تونس على آمال مصر وأحرز الثالث عن طريق حمزة رافع من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء