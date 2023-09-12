بابتسامة مشرقة.. كايلي جينر تتألق أمام المرآة بإطلالة جذابة

جذبت عارضة الأزياء العالمية كايلي جينر أنظار متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي بإطلالة مثيرة، وهي تلتقط سيلفي أمام المرآة، حيث ارتدت توب جرئ ومكشوف باللون الاسود، مع ماكياج ناعم واعتمدت تسريحة شعر مميزة.



الموديل كايلي جينر انفصلت عن المغني الشهير ترافيس سكوت بعد عامين من عودتهما سويا ومحاولة استمرار علاقتهما العاطفية، بعد الانفصال في وقت سابق بسبب الخيانة.

حاولت كايلي جينر إحياء علاقتها بترافيس سكوت، في فبراير 2020، وكانت بجانبه في أزمة حفله الذي راح ضحيته أعداد كبيرة من الجماهير التي عرفت بمأساة مهرجان أستروورلد.