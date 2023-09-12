جملة شجعته على طلاق زوجته.. أبرز تصريحات المخرج عمرو سلامة

تصدر المخرج عمرو سلامة محركات البحث فى جوجل خلال الساعات الماضية ، بعد أن كشف عن عدة جوانب مختلفة من حياته الشخصية والعملية، التى لم يكشف عنها من قبل ، وسنعرض لكما أبرز هذه التصريحات.

أنا اللى كسرت عقد زواجي الأول وجملة السعادة على بعد عشر دقايق من مواجهة دمها تقيل هى اللى شجعتنى على الطلاق.



كشف المخرج عمرو سلامة عن تجربة زواجه الأول ، بالرغم التوافق الذى كان بينه وبين طليقته ، إلا أنه قرر الانفصال.

وأضاف عمرو سلامة فى تصريحات تليفزيونية: رغم عدم وجود أى خلافات بينه وبين زوجته، لكن عندما تناقشا فى إحدى المرات وسألها لو قابلتيني لأول مرة بشخصيتي النهاردة زي ما اتقابلنا من سبع سنين، تقبلي تتجوزيني؟ وكانت إجابة زوجته لا، فتأكد أنه ليس مناسب لمتطلباتها.



وأضاف عمرو سلامة: من الجمل التي شجعتني على خطوة الطلاق، جملة “السعادة على بعد عشر دقايق من مواجهة دمها تقيل”، وتعني أن تدخل في مواجهة هتقول فيها كلام من قلبك في عشر دقايق بأكتر شكل ملائم، وممكن ده يوصلك للسعادة ولحل المشاكل دي، ساعات بفتكر إن العشردقايق دول هيفتحولك عش الدبابير بس الحقيقة إنه ممكن يصلح كل حاجة

وتابع ، قائلاً: "بالرغم إستمرار وجود المشاعربيننا لكن لا يمكن الرجوع مجددًا ولو حد كسر العقد اللي كان بينا يبقى أنا، لأني اتغيرت بشكل كبير عن قبل الزواج".

واستطرد عمرو سلامة، أنه فى فترة ما في حياته، قبل زواجه كان لا يستطيع البقاء دون الدخول في علاقات.



وتابع: استمريت عشرين سنة من حياتي، بدخل دائمًا من علاقة لعلاقة، بسبب خوفي الشديد أن أبقى وحيدًا وشعوري المستمر إني لو مش في علاقة أبقى أنا لا شيء.



وأضاف أنه كان يعتبر المنزل الفاضي كالقبر، وكان عندما يركن سيارته، كان يقعد ويسمع أغاني ليهرب من دخول المنزل وهو فارغ.



وعن عيوبه التى يراها فى نفسه، قال عمرو سلامة: أملك عيبًا الكثير يراه ليست عيب، ولكن أنا أرى العكس وهو أنه شخص لا يجيد الخناق حتى في إطار الشغل.

وأضاف أنه ليس شخص عنيفًا ، ولكن هناك في توقيت سنوي يفقد فيه أعصابه ويندم، معلقًا: "بيطلع مني وحش كاسر"..