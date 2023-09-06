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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور عمرو سلامة ومحمد ياسين.. اجتماع لشعبة الإخراج بنقابة السينمائيين

مخرجي الدراما والسينما
مخرجي الدراما والسينما

حرص عدد كبير من أعضاء شعبة المخرجين على الاجتماع مساء اليوم داخل نقابة المهن السينمائية لإعادة هيكلة وإصدار بعض القرارات الجديدة التي تنظم عملهم.

ونشر المخرج عمرو سلامة صورة بعد انتهاء الاجتماع عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: من اجتماع لشعبة الإخراج في نقابة المهن السينمائية، في غاية السعادة لحضور أكبر تجمع حضرته في حياتي مع زملائي المخرجين، وحالة التضامن والتفاهم والحب والحمية لأخذ مواقف تحمي فن بلدنا أول والعاملين عليه ثانيا، اجتماعات كهذه تشعرك ببعض الأمل أن هناك غد قد يكون فيه فن أفضل.

 

وحضر هذا الاجتماع عدد كبير من مخرجي الدراما والسينما ومنهم المخرج محمد ياسين وعمرو سلامة وماندو العدل وكريم العدل ومحمد سامي ويسرى نصرالله وعلى أدريس ومريم أبو عوف وخالد دياب وخالد الحجر.
 

أعضاء شعبة المخرجين نقابة المهن السينمائية المخرج عمرو سلامة محمد سامى

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