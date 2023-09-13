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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

سحر.. أوراق الجوافة للشعر

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد أوراق الجوافة للشعر.

 هنالك العديد من الفوائد لأوراق الجوافة للشعر، نذكر أهمّها، كالآتي:
· تُهدّئ بُصيلات الشعر، وتجعلها لامعة، وناعمة.
·  تُنقي فروة الرأس من الأوساخ، والزيوت المتراكمة، والقشرة.
·  تمنع ظهور الجذور الحرّة، بفضل الخصائص المضادة للأكسدة الموجودة في أوراق الجوافة.
·  تُحفّز صحة الشعر، ونموه، وتعزّز إنتاج الكولاجين؛ بسبب محتواها العالي من فيتامين C  .    
.   تحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية؛ لأنّها تحتوي على الليكوبين.
·  تحفّز تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، مما يُعزّز نمو الشعر الصحيّ، عند تدليك فروة الرأس بأوراق الجوافة.
·تُعالج أوراق الجوافة تساقط الشعر، إضافة إلى تحفيز نموّه؛ وذلك بسبب محتواها الغنيّ من المواد المُغذية، ومضادات الأكسدة المفيدة للشعر.

أوراق الجوافة لعلاج تساقط الشعركما يلي :-
-  يُمكن الاستفادة من أوراق الجوافة، لتحفيز نمو الشعر، ومنعه من التساقط، من خلال شُرب شاي الجوافة بانتظام.
-   استخدام محلول أوراق الجوافة على الشعر، بالطريقة الآتية: طريقة الاستعمال: تُوضَع مقدار حفنة من أوراق الجوافة مع لتر من الماء في وعاء على الموقد لتغلي، مدّة 20 دقيقة. يُصفَّى المزيج ببطء، ويُترَك جانباً، حتى يبرد ويُصبح بدرجة حرارة الغرفة، ثم يتم التحقق من نظافة الشعر من مستحضرات العناية بالشعر، ويُفضَّل استعمال المحلول بعد الاستحمام. يُترَك الشعر حتى يجف بشكلٍ تقريبيّ، ثمّ يُقسَم لعدّة أجزاء، ويوضَع المحلول الناتج عليه. تّدلك فروة الرأس، مدّة لا تقل عن 10 دقائق؛ لتحفيز تدفق الدم، ولتغذية جذور الشعر، ويُراعَى توزيع المحلول على أنحاء الشعر جميعها، لا سيما الجذور، والأطراف. يُترَك المحلول على الشعر مدة ساعتين تقريباً، ويُمكن تغطيته بمنشفة، والنوم بالمحلول حتى صباح اليوم التالي. يُشطَف الشعر بالماء الدافئ مع تجنّب استعمال الماء الساخن؛ لأنه يُلحق الجفاف بفروة الرأس والشعر. عدد مرات استعمال محلول الجوافة على الشعر يُنصَح بوضع محلول الجوافة على الشعر، حسب المُشكلة التي يُعاني منها الشعر.

 

أوراق الجوافة بصيلات الشعر طريقة الاستعمال فوائد أوراق الجوافة فروة الرأس

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