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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مضايقات جديدة.. 28 طائرة صينية تخترق منطقة الدفاع الجوي لـ تايوان

تايوان والصين
تايوان والصين

أعلنت تايوان، اليوم الأربعاء، عن اختراق 28 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 28 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية في منطقة الدفاع الجوي صباح الأربعاء، في إطار المضايقات المنتظمة من جانب بكين.

وأضافت الوزارة أن بعض الطائرات الصينية عبرت قناة باشي لإجراء تدريبات مع حاملة الطائرات الصينية شاندونج في المحيط الهادئ.

وفي وقت سابق، أعلنت تايوان، الثلاثاء، أنها رصدت 22 طائرة عسكرية صينية و20 سفينة بالقرب من الجزيرة خلال ال 24 ساعة السابقة، حيث تكثف بكين أنشطتها العسكرية في المنطقة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أبحرت الولايات المتحدة وكندا سفنا حربية عبر مضيق تايوان في تحد لمطالبات الصين الإقليمية. 

ويوم الاثنين، أبحرت الصين بتشكيل بحري بقيادة حاملة الطائرات شاندونج، على بعد حوالي 70 ميلا (110 كيلومترا) إلى جنوب شرق تايوان.

وكان من المتوقع أن تجري السفينة تدريبات تحاكي الهجمات بالطائرات والغواصات والسفن الحربية والبرية، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية الصينية.

وعبرت ثلاثة عشر طائرة عسكرية صينية تم الإبلاغ عنها، اليوم الثلاثاء، خط الوسط لمضيق تايوان، وهي منطقة ترسيم حدود غير رسمية بين الصين وتايوان، وفقا لوزارة الدفاع التايوانية.

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