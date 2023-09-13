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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في احتفالية كبرى .. «مستقبل وطن» يكرم أوائل الطلبة بمدينة طور سيناء|صور

تكريم اوائل الطلاب
تكريم اوائل الطلاب

نظّمت أمانة مدينة مدينة طور سيناء برئاسة الشيخ محمد موسي أبوبريك أمين المدينة، احتفالية كبرى لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين علميًا بالتربية والتعليم والأزهر الشريف وعدد من قيادات التربية والتعليم والأزهر الشريف  تحت إشراف وتنفيذ الوحدة الحزبية بالطور الجديدة برئاسة طه زايد .

حضر الاحتفالية النائب حميد أبوبريك عضو مجلس النواب ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء والشيخ سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية وعدد  من القيادات التنفيذية والشعبية وسط حضور أعداد كبيرة من  المواطنين وأولياء أمور الطلبة المتفوقين.

وقال طه زايد، أمين الوحدة الحزبية بالطور الجديدة إن التكريم يأتي في إطار الدور المجتمعي للحزب ودعماً للطلبة المتفوقين وتشجيعًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعمل ، مؤكداً علي ضرورة الاهتمام الدائم بجميع الطلاب  المتفوقين دراسيًا، موجهاً الشكر لقيادات التربية والتعليم علي جهودهم في  العملية التعليمية.

تكريم اوائل الطلاب

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IMG-20230912-WA0092
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IMG-20230912-WA0078
تكريم أوائل الطلاب طور سيناء جنوب سيناء

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