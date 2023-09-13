قبل لقاء كيم وبوتين.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليسيًا جديدًا

أعلنت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية.

وجاء هذا الصاروخ الباليستي قبيل لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الذي يزور روسيا حاليًا.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، يجري الجيش تحليلا حول تفاصيل ونوع الصاروخ ومدى المسافة التي قطعها.

فيما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن الصاروخ الكوري الشمالي سقط على ما يبدو على أطراف منطقتها الاقتصادية.

ويعد إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ البالستي المرة الأولى منذ إطلاقها صاروخين بالستيين قصيري المدى يوم 30 من الشهر الماضي.

وجاء الإطلاق اليوم وسط التوقعات بإجراء لقاء القمة بين كيم جونج-أون مع الرئيس الروسي بلادمير بوتين في مركز بوستوتشيتي الفضائي في ولاية أمور بعد ظهر اليوم.