قبل قمة كيم وبوتين.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى

كشف خفر السواحل الياباني اليوم الأربعاء، أنه من المرجح أن تكون كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا ثانيًا، وذلك قبل لقاء زعيمها كيم جونج أون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جانبه، أعلن جيش كوريا الجنوبية أن الإطلاق الكوري الشمالي شمل صاروخين باليستيين قصيري المدى.

وكانت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية، أعلنت قبل قليل، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية.

وجاء هذا الصاروخ الباليستي قبيل لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الذي يزور روسيا حاليًا.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، يجري الجيش تحليلا حول تفاصيل ونوع الصاروخ ومدى المسافة التي قطعها.

وجاء الإطلاق اليوم وسط التوقعات بإجراء لقاء القمة بين كيم جونج أون مع الرئيس الروسي بلادمير بوتين في مركز بوستوتشيتي الفضائي في ولاية أمور بعد ظهر اليوم.