رانيا يوسف: محدش له عندي حاجة.. وربيت بناتي على الحرية الشخصية |فيديو

لا أؤذي أحدًا

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها لا تلتفت إلى الهجوم الذي تتعرض له من قبل البعض بسبب الإطلالات والملابس الجريئة لأنه لا يفرق معها، مؤكدة أنها لا تؤذي أحدًا وهذه حرية شخصية، قائلة: "محدش له عندي حاجة ودي حريتي الشخصية".

وأضافت رانيا يوسف خلال تصريحات تلفزيونية، أن علاقتها مع بناتها مبنية على الصداقة، لذلك قررت من البداية عدم التدخل في التفاصيل الشخصية الخاصة بهن، إلا في الضرورة.

ربيت بناتي على الحرية

وأشارت رانيا يوسف إلى أنها حرصت على أن تربي بناتها على الحرية، واتخاذ القرارات المناسبة لشخصية كل منهن، لأن هذه الحياة الطبيعية، خاصة في ارتداء الملابس والدراسة.

