الاقتصاد الأخضر.. مجدي علام: إعادة التدوير توفر على الدولة 70% من فاتورة الاستيراد

قال الدكتور مجدي علام، الأمين العام لإتحاد خبراء البيئة العرب، إن الإستثمار البيئي هو الإستثمار الصديق للبيئة، مشيرا إلى أن الإقتصاد الأخضر هو الإقتصاد الصديق للبيئة، ولكن له ملامح، أوله أنه لا يوجد ما يسمي فاقد، حيث أن لكل شئ استخدام، ولا يوجد ما يتم إلقائه.

وأضاف الدكتور مجدي علام، الأمين العام لإتحاد خبراء البيئة العرب، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن فرز القمامة، ومنها البلاستيك، يوفر على مصر 70% من قيمة الإستيراد، موضحا: “لو بشتري بودرة البلاستيك من الخارج ب7 ألاف جنيه، أنا بشتريه من الأخوة الذين يقومون بإعادة التدوير بألفين جنيه، لمجرد ما قمنا بشئ إسمه إعادة التدوير، وهذا هو الإقتصاد الأخضر”.

وتابع الدكتور مجدي علام، الأمين العام لإتحاد خبراء البيئة العرب، أن معني الإقتصاد الأخضر هو أن تكون البيئة خالية من التلوث، لافتا إلى أن مخلفات قش الأرز وقصب السكر تعطي دخل للدولة مثلها مثل المنتج الرئيسي.