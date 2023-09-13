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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سداد المصروفات الدراسية لغير القادرين والأولى بالرعاية وأسر تكافل وكرامة في القاهرة

صدى البلد

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه سيتم سداد المصروفات الدراسية لكافة الطلاب غير القادرين  وأبناء الأسر الأولى بالرعاية وأسر تكافل وكرامة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى والإتحاد العام للجمعيات الأهلية . 

جاء ذلك خلال تدشين اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لمبادرة "مدرستى سعادتى" بأحياء المنطقة الغربية من مقر الإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالأزبكية ، والمبادرة التى أطلقتها محافظة القاهرة تستهدف توزيع نصف مليون شنطة مدرسية على أبناء أسر تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية بأحياء العاصمة .

وأكد محافظ القاهرة ، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجا ساهمت بشكل كبير فى تغيير شكل الحياة إلي الأفضل خاصة، وأنها تقدم الخدمات لأكثر من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية . 

وثمن اللواء خالد عبد العال ، دور الجمعيات الاهلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية .

وعلى هامش الحفل افتتح  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرض الأسر المنتجة لأحياء المنطقة الغربية الذى تقيمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية ومنصة أيادى مصر  .
وأشاد محافظ القاهرة بجودة المنتجات المعروضة ووجه بالتوسع فى إقامة هذه المعارض حيث تضمن المعرض منتجات متنوعة تشمل المنتجات الجلدية والمفروشات والإكسسوارات والمواد الغذائية .

وتواجد خلال الحفل مسئولى منصة أيادى مصر التابعة لوزارة التنمية المحلية للقيام بتصوير المنتجات لوضعها على المنصة للترويج لها فى  الداخل والخارج. 

وشهد الحفل اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، وأحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي،  وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية،  وفاتن ابراهيم رئيس حى الأزبكية، وعدد من قيادات المحافظة.

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