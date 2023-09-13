الزمن الجميل.. إذاعة حفل محمد ثروت وميادة الحناوي بجدة على الهواء.. تفاصيل

يذاع ، غدا، الخميس ، حفل كل من الفنانين محمد ثروت وميادة الحناوي وعفاف راضي ، في ليلة تحمل اسم الزمن الجميل ضمن حفلات جدة، الذي تقيمها الهيئة العامة للترفية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

من المقرر ان يذاع حفل كل محمد ثروت وميادة الحناوي وعفاف راضي " على " قناة MBCمصر في الساعة العاشرة مساءا .

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام، عن إقامة حفل جديد بعنوان "ليلة من الزمن الجميل" وذلك يوم ١٤ سبتمبر، بمسرح بنش مارك في مدينة جدة، بمشاركة المطرب الكبير محمد ثروت، والفنانة ميادة الحناوي، والفنانة عفاف راضي، ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر الحفل غداَ الموافق 5 سبتمبر الجاري الساعة الثامنة مساءَ.

ويشارك المطرب الكبير محمد ثروت بالحفل بالإشتراك مع الفنانة ميادة الحناوي، والفنانة عفاف راضي في تقديم عدد من الأغاني الخاصة بهم وعدد من الأغاني التراثية التي تحمل قيماً ومعاني وذكريات رائعة.

وتأتي هذه الحفلة ضمن سلسلة فعاليات وحفلات تقيمها هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير تجارب ترفيهية مميزة للجمهور العربي. ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالاً كبيراً من محبي الفن العربي في المنطقة.