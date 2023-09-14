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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الطبق الأخير.. وفاة شاب بعد تناول طبق من المكرونة لسبب غير متوقع

صدى البلد

أثارت واقعة غريبة  من نوعها لوفاة شاب بسبب تناول طبق مكرونة  بالطماطم وذلك بعد 5 أيام من طهيها فقد توفي الشاب الذي يبلغ من العمر 20 عاما، في سريره وذلك بعد عدة ساعات من تناوله طبق كرونة

وفقا لصحيفة "الصن" البريطانية" قام الشاب بأعداد طبق المكرونة ووتركه في المطبخ خارج الثلاجة وبعد قضاء يوم في المدرسة، قام بتسخين الطبق في الميكرويف قبل الخروج لممارسة الرياضة

إلا أنه  معاناته من أعراض الصداع وآلام المعدة والغثيان، عاد إلى المنزل بعد نصف ساعة فقط ليتقيأ  بغزارة والمعاناة من الإسهال، لينام حتى منتصف الليل، وعندما ذهب والداه للاطمئنان عليه وجدوه متوفيا.


وتوصل الفحص القانوني إلى وفاته  بعد حوالي 10 ساعات من تناول طبق المعكرونة بسبب التسمم الغذائي الناجم عن البكتيريا العضوية الشمعية، والتي تَنتقل إلى الأنسان عبر الأغذية الملوثة

واقعة غريبة طبق مكرونة المعاناة من الإسهال الام المعدة

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