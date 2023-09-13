بعد العودة من البحر.. علاجات مذهلة للبشرة من تصبغات الشمس

التعرض لأشعة الشمس عند الذهاب إلى المصيف أحد الأمور الشائعة ، وتسبب مشاكل خطيرة للبشرة خاصةً في فترة المصايف حتى مع استخدام واقِ شمس، حيث إن للشمس أثرًا قاسيًا على الجلد وتعاني من الإحمرار والألم، وعلاج حروق الشمس من البحر أمر بالغ الأهمية لأنها إذا لم تعالج قد تسبب الاسمرار والبقع وغيرها، وحتى تتمتع بوقت مرح ولطيف في المصيف دون أن تعاني من حروق الشمس إليك افضل طرق لعلاجها وكيف يمكنك تجنبها،حسب موقع Medical news today

علاج حروق وتصبغات الشمس في المنزل:

بعد أن تتعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة احرص على اتباع النصائح التالية:

⁃ ابتعد عن الشمس ويُفضل أن تذهب إلى الداخل في مكان جيد التهوية.

⁃ تجنب التعرض لأشعة الشمس مرة أخرى حتى تُشفى الحروق تمامًا.

⁃ ضع كمادات باردة على المناطق المصابة بقطعة نظيفة من القماش، أو خذ حمامًا باردًا.

⁃ ضع كريم ما بعد التعرض للشمس، كما يمكن وضع خلاصة الصبار الطبيعية التي تتميز بخواصها المضادة للالتهاب والاحمرار وتساعد على ترطيب وتبريد الجلد.

⁃ اشرب كمية كافية من الماء لتجنب الجفاف.

⁃ تجنب لمس أو كشط البثور الصغيرة المملوءة بالسوائل لتقليل خطر العدوى.

⁃ تجنب خدش الجلد المتقشر أو إزالته، واتركه ينفصل من تلقاء نفسه.

⁃ ارتدِ ملابس فضفاضة في فترة شفاء الجلد.

تجنب استخدام الصابون لأن ذلك قد يسبب تهيج البشرة.



أفضل كريم لعلاج حروق الشمس من البحر:

يمكن استخدام أحد الكريمات التالية بعد استشارة الطبيب:

كريمات الكورتيزون: ضع كريم هيدروكورتيزون لتقليل الالتهاب والحكة.

يمكن استخدام كريم ميبو كعلاج فعال للحروق التقليديه، ويمكن استخدامه بفاعلية كمرهم لعلاج حروق الشمس من البحر.

إذ يعمل على تعزيز الإصلاح الطبيعي للجلد وتجديد البشرة وتهدئة وتلطيف الاحمرار والالتهاب والأعراض الأخرى المصاحبة لحروق الشمس.

يمكن استخدام البانثينول لتخفيف آثار حروق الشمس ،يساعد على ترطيب الجلد وتقليل الالتهابات ولتخفيف أثار الحروق والمساعدة على التئام الجروح بشكل أسرع.

لا يجب وضع الفازلين على حروق الشمس، لأنه قد يجعل الأعراض أسوأ ويمنع شفاء الحرق.

أكدت الدراسات أن استخدام زيت الزيتون أنه يحتوي على مركبات البوليفينول التي تعمل كمضادات للأكسدة التي تمنع تلف الجلد وإصلاح الأضرار التي تلحق به نتيجة التعرض لأشعة الشمس.

كما ينصح بعدم استخدام أي وصفة منزلية دون استشارة الطبيب لتجنب أي نتائج عكسية.