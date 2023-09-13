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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: إحالة 415 محضرا بالمخالفات التموينية للنيابة العامة

حملات تموينية
حملات تموينية

 أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح المحافظ  أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 415 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

 

 وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المنصورة وطلخا ودكرنس و بلقاس ومنية النصر نبروه وأجا وشربين والسنبلاوين وتمي الأمديد وميت غمر وبنى عبيد والجمالية والمطرية علي مدار 4 أيام وكانت المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر تجميع بطاقات ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر تجميع دقيق ومحاضر تجميع خبز ومحاضر عدم نظافة ادوات العجين ومحاضر عدم وجود ميزان ومحاضر تصرف في دقيق ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم إعلان عن اسعار ومحاضر سلع بدون فواتير ومحاضر تجميع مقررات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر سلع بدون بيانات ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر استخدام اسطوانة غاز منزلى في غير غرضها المخصص ومحاضر سلع غير صالحة للاستهلاك ومحاضر عدم توريد أرز شعير و محضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر غش تجاري وتم التحفظ على 70 كجم لحم بلدى و285 طن أرز شعير و1500 كجم املاح ومكملات غذائية خاصة بالاعلاف 25600 لتر سولار و20650 لتر بنزين 80 و 100كجم منتجات لحوم  واسطوانة غاز منزلى و20 علبة سجائر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى  وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين.

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