عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية.. متابعة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمشروعات تطوير عواصم المحافظات

مشروعات حديثه
مشروعات حديثه

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندسة نهاد البلتاجي مدير عام التنمية الحضارية بمتابعة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات.  


ووجه " مختار " بمتابعة الأعمال للانتهاء من توصيل كافة المرافق لمشروع مساكن الجلاء لدخولهم الخدمة وتسليم الوحدات للمواطنين .


وأكد " المحافظ " علي  أن ما تشهده المحافظة من مشروع تطوير المناطق الغير مخططه ومشروع تطوير عواصم المحافظات هو بحق إنجاز كبير للدوله المصريه في ظل بناء الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهوريه الجديده وقطار التنميه الذي تشهده مصر في كافة القطاعات.


وأشار " مختار " الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي امر بتطوير عواصم المحافظات من خلال إنشاء مجمعات سكنية جديدة للمواطنين وتطوير المناطق الغير مخططة بالتوزاي مع تنفيذ مبادرة حياة كريمة في الريف المصري لضمان حياة كريمة للشعب المصري بكافة فئاته.


واشاد " المحافظ " دور صندوق التنمية الحضارية علي تمويله المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات بالدقهلية ( مساكن الجلاء - ارض حي شرق ) بالإضافة إلي تطوير المناطق الغير مخططة بنطاق المحافظة.


و قالت مدير عام التنمية الحضارية انه بالنسبة لأعمال مرافق مساكن الجلاء فقد تم الانتهاء من أعمال مياه الشرب وكذا أعمال الشبكات الارضية للغاز الطبيعي وجاري التركيبات الخارجية للعمارات وحاليا جاري ربط اعمال الصرف الصحي على محطة الجلاء القائمة.


جدير بالذكر ان المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع عواصم المحافظات يتم تمويلها من صندوق التنمية الحضارية و تشمل مشروع إنشاء عمارات علي أرض حي شرق المنصورة حيث يتم انشاء 11 برجا سكنيا بعدد 658 وحدة سكنية و 88 شقة اداري و 22 محلا تجاريا ، و مشروع إنشاء وحدات سكنية بأرض مساكن الجلاء حيث يتم انشاء 7 أبراج سكنية بعدد  704 وحدات سكنية و 58 محلا تجاريا وحضانة ووحدة صحية.

FB_IMG_1694609700028
FB_IMG_1694609700028
FB_IMG_1694609697790
FB_IMG_1694609697790
FB_IMG_1694609692867
FB_IMG_1694609692867
FB_IMG_1694609690708
FB_IMG_1694609690708
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الرئيس عبدالفتاح السيسي الشبكات الأرضية الصرف الصحى المشروعات الجاري تنفيذها تطوير المناطق الغير مخططه صندوق التنمية الحضارية محافظ الدقهلية مشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

بأمر الرئيس.. إقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من الأشقاء الليبيين

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

ننشر صور ضحايا البحيرة في العاصفة دانيال بليبيا

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

موضوعات متعلقة

بـ43 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يفتتح عددا من المدارس بمركزي دكرنس ومنية النصر

ترشيحاتنا

أكثر من مجرد قمة بين زعيمين.. خبير يكشف سرًا خطيرًا عن الزيارة

قوته 6.1 ريختر.. زلزال عنيف يضرب تشيلي

زاهي حواس: عام 2024 مهم جدا لعلم الآثار.. وسيشهد افتتاح المتحف المصري الكبير

الهولندي هوجربيتس يثير مخاوف العالم مجددا بعد زلزال المغرب.. ومفاجأة بشأن مصر

حذر من حرب عالمية.. ساركوزي يفجر مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

بعد خسارة تونس.. طلب غريب من مدرب منتخب مصر لاتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفيديو.. قيادة قارب على رمال شاطئ في إسبانيا والسر: تجار مخدرات

تركيبة مختلفة عن البشر.. المكسيك تعلن العثور على جثتين عمرهما 1000 عام|شاهد

وسط سيول درنة.. مقطع فيديو لشاب ليبي يقاوم للنجاة

فيديو متداول لشكل غريب في سماء ليبيا قبل العاصفة دانيال

فيديو

إلهام شاهين تقع فى حب أحمد فهمى.. شاهد برومو مسلسل ألفريدو

عاجل .. تحذير من زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام بهذه المنطقة

أمطار تضرب القاهرة| موعد انتهاء العاصفة دانيال وسر تحذير الأرصاد

لن تصدق.. قرية مصرية تفقد 74 من أبنائها في إعصار ليبيا|تفاصيل صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ