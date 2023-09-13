الدقهلية.. متابعة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمشروعات تطوير عواصم المحافظات

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندسة نهاد البلتاجي مدير عام التنمية الحضارية بمتابعة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات.



ووجه " مختار " بمتابعة الأعمال للانتهاء من توصيل كافة المرافق لمشروع مساكن الجلاء لدخولهم الخدمة وتسليم الوحدات للمواطنين .



وأكد " المحافظ " علي أن ما تشهده المحافظة من مشروع تطوير المناطق الغير مخططه ومشروع تطوير عواصم المحافظات هو بحق إنجاز كبير للدوله المصريه في ظل بناء الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهوريه الجديده وقطار التنميه الذي تشهده مصر في كافة القطاعات.



وأشار " مختار " الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي امر بتطوير عواصم المحافظات من خلال إنشاء مجمعات سكنية جديدة للمواطنين وتطوير المناطق الغير مخططة بالتوزاي مع تنفيذ مبادرة حياة كريمة في الريف المصري لضمان حياة كريمة للشعب المصري بكافة فئاته.



واشاد " المحافظ " دور صندوق التنمية الحضارية علي تمويله المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات بالدقهلية ( مساكن الجلاء - ارض حي شرق ) بالإضافة إلي تطوير المناطق الغير مخططة بنطاق المحافظة.



و قالت مدير عام التنمية الحضارية انه بالنسبة لأعمال مرافق مساكن الجلاء فقد تم الانتهاء من أعمال مياه الشرب وكذا أعمال الشبكات الارضية للغاز الطبيعي وجاري التركيبات الخارجية للعمارات وحاليا جاري ربط اعمال الصرف الصحي على محطة الجلاء القائمة.



جدير بالذكر ان المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع عواصم المحافظات يتم تمويلها من صندوق التنمية الحضارية و تشمل مشروع إنشاء عمارات علي أرض حي شرق المنصورة حيث يتم انشاء 11 برجا سكنيا بعدد 658 وحدة سكنية و 88 شقة اداري و 22 محلا تجاريا ، و مشروع إنشاء وحدات سكنية بأرض مساكن الجلاء حيث يتم انشاء 7 أبراج سكنية بعدد 704 وحدات سكنية و 58 محلا تجاريا وحضانة ووحدة صحية.

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