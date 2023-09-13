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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد التلويح بالانسحاب.. اتحاد الكرة يفتح تحقيقا فى أزمة أنبي وعامر حسين

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجراء تحقيق في ادعاءات نادي انبي بشأن أزمته مع المهندس عامر حسين رئيس ادارة المسابقات. 

كان نادي انبي دخل فى أزمة مع المهندس عامر حسين رئيس ادارة المسابقات وعضو اتحاد الكرة بسبب خلاف على نقل احدى مباريات دوري قطاع الناشئين. 

وفي خطاب رسمي  نادي انبي هدد بالانسحاب من جميع المسابقات المحلية في مصر بسبب عامر حسين

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وجاء نص خطاب انبي على النحو التالي :

 

يهدي نادي انبي لسيادتكم وكافة العاملين بالاتحاد المصري لكرة القدم أرق التحيات.

بداية كنت لا أود أن تكون أول رسالة لسيادتكم بهذا الشأن ولكن من منطلق حرص نادي انبي على تدعيم أواصل التعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة سيادتكم ومجلسكم الموقر الذى نكن لكم ولهم عظيم الاحترام تقديراً لمجهوداتكم العظيمة وإيماناً من إدارة النادي بضرورة الالتزام بمنظومة العمل المؤسسي والعمل على التعاون المثمر لتحقيق الأهداف المرجوة للارتقاء بمنظومة الكرم المصرية.

ولكن وللأسف الشديد رصدنا في الآونة الأخيرة بعض التصرفات على مرأى ومسمع أكثر من شخص من قبل وعلى لسان السيد المحترم عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد ورابطة الأندية ورئيس لجنة المسابقات التي لا يمكن السكوت عنها ولا ينبغي أن يكون لها وجود على الساحة الرياضية في مصر.

ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أولاً:

قام عامر حسين بالتواصل مع السيد رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبى والسيد مدير الكرة بالنادي لضم أحد اللاعبين بقطاع الناشئين بعد أن تم الاستغناء عنه هذا الموسم، وقد تواصلت معه شخصياً لشرح أبعاد الموقف فنياً وإدارياً تقديراً واحتراما لشخصه وحرصاً منا على العلاقات الشخصية والإنسانية المحترمة، إلا أنني فوجئت بمكالمة تليفونية من والد اللاعب يخطرني بأن هناك تعليمات من السيد/ عامر حسين بضم اللاعب وهذا الأمر غير مقبول جملة وتفصيلاً، وقد تواصلت مع السيد الفاضل رئيس لجنة المسابقات لأبلغه بحوار والد اللاعب حرصاً مني على عدم الإساءة في استغلال اسمه كونه عضو مجلس إدارة بالاتحاد ورابطة الأندية ورئيس لجنة المسابقات، إلا أنه لم يرد أكثر من مرة.

وأبلغت رئيس قطاع الناشئين بضرورة التواصل معه في وقت لاحق إلا أنني فوجئت أن سيادته يبلغ رئيس قطاع الناشئين ومدير الكرة في اتصال هاتفي أنه لن يقوم بالرد على اتصالات رئيس نادي إنبي من الآن، بل وأخطرهم بالحرف (مش عايز حد يجيب سيرة نادي إنبي في أي موضوع معي وإيه المشكلة في ضم لاعب).

وقد تواصلت حينها مع السيد المهندس/ أحمد دياب – رئيس رابطة الأندية وأخبرته بكل تفاصيل الواقعة وخطورة فحوى الرسالة المبطنة بالتهديد البعيدة كل البعد عن العمل العام لخدمة منظومة الكرة وتحويلها لتعليمات يعقبها ثواب وعقاب، وقد تفضل مشكوراً بإبداء اعتراضه على هذا التصرف وأكد لي أنه سيتم حل الموقف مؤكد على أنه تصرف غير مقصود وقد جانبه الصواب.

ثانياً:

وقد فوجئنا بالأمس بعد محادثة هاتفية بين رئيس قطاع الناشئين بالنادي والكابتن صلاح علي، مسئول لجنة المسابقات، عندما سجل رئيس قطاع الناشئين اعتراضه على احتمالية تغيير ملعب مباراة نادي السد بأسوان في مواجهة النادي الأهلي ليصبح في القاهرة.

وتأكيد الكابتن صلاح بإرسال النادي الأهلى خطاب بهذا المعنى، وهو نفس الطلب الذي قوبل بالرفض من اللجنة مع نادي إنبي بتعليمات من السيد/ عامر حسين رئيس لجنة المسابقات مؤكداً أن نادي السد بأسوان سيلعب جميع مبارياته على هذا المعلب رغم سوء حالته.

وقام السيد الأستاذ/ صلاح على بحذف اسم الكابتن/ عماد جابر، رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي من جروب واتس آب الخاص بالتواصل بين الأندية والاتحاد على مرأى ومسمع من كل رؤساء قطاع الناشئين والإداريين بنوادي الجمهورية.

وعند تواصله مع السيد صلاح على أفاد بالحرف “شرحنا للحاج عامر موضوع الاعتراض قال هو مين ده قولنا له ده رئيس قطاع ناشئين إنبي قالي شيله من الجروب”.

لدينا الكثير من الأحداث لكننا لن تستطيع الحديث بعد حديث الحاج عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد ورابطة الأندية ورئيس اللجنة المسابقات وتعليماته بإهانة نادى إنبي والتي لم ولن نقبلها.

ختاماً، نؤكد لسيادتكم أننا لن نكون عائق لمنظومة المسابقات تحت رئاسة السيد المحترم عامر حسين وعلى أتم الاستعداد للانسحاب من جميع المسابقات إن كان هذا يحقق رؤية وأهداف الارتقاء بمنظومة لجنة المسابقات.

انبي اتحاد الكرة جمال علام عامر حسين المسابقات قطاع الناشئين

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