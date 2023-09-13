عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار رفع درجة الاستعدادات ببني سويف للتعامل مع تداعيات محتملة لتقلبات الطقس

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار رفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية ومرافق الخدمات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم  استقرار  الأحوال الجوية.

وذلك في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بالاستعداد الدائم للتعامل مع أية مواقف طارئة ، خاصة في ضوء  ما أعلنته  هيئة الأرصاد  الجوية عن  تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ  وما يصاحبها من نشاط للرباح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض محافظات شمال الصعيد ، بجانب توقعات بسقوط أمطار من متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية والشرقية و الغربية  وشمال وجنوب الوجه البحري ومدن القناة  
حيث شدد المحافظ على متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه  أو الأمطار ، بالإضافة إلى متابعة مخرات السيول بدائرة المحافظة، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أي سيول محتملة أو أمطار.

أشقاء وأبناء عمومة.. وفاة 70 شخصا من بني سويف في إعصار دانيال بليبيا

جاء ذلك خلال لقائه  السكرتير العام  اللواء حازم ، لمناقشة تقارير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، بشأن متابعة تنفيذ خطة الاستعدادات التي أعدتها المحافظة للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة وتقليات الطقس والتغيرات في الأحوال الجوية  ،حيث يشترك في تنفيذ الخطة  كافة الأجهزة المعنية من: الري، الصحة، والتموين، والطرق والنقل، والطرق والكباري، التضامن الاجتماعي، والإسعاف، والحماية المدنية والوحدات المحلية.

ووجه المحافظ مسؤولى قطاع المياه والصرف برفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه و بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار

كما أشار المحافظ إلى تكليفاته لرؤساء المدن والقرى بالتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة،والتعامل العاجل مع أية تداعيات ناتجة عن  موجة الطقس ، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية ، خاصة شركات المرافق للتعامل العاجل والفوري  مع أية تداعيات قد تحدث على أعمدة الكهرباء  والطرق وأية تأثيرات على محطات المياه وغيرها من المرافق

هذا بالإضافة إلى  تكليف التنفيذيين من رؤساء المدن ومسؤولى القطاعات الخدمية وشركات المرافق باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من جاهزية كافة المركبات والمعدات ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ، مع رفع درجة الاستعداد في قطاع الصحة ، ، فضلاً عن  مراجعة توزيع معدات الإنقاذ السريع وسيارات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات  لحين انتهاء موجة الطقس السئ والتغير في الأحوال الجوية

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف غنيم محافظ بنى سويف للمساهمة لصرف الصحى محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محافظ بني سويف محافظ بني سوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

موضوعات متعلقة

أهالي قرية الشريف ببني سويف تتشح بالسواد حزنا على ضحاياها بعاصفة ليبيا|شاهد

محافظ بني سويف ينعى ضحايا إعصار ليبيا من أبناء المحافظة

أشقاء وأبناء عمومة.. وفاة 70 شخصا من بني سويف في إعصار دانيال بليبيا

محافظ بني سويف يشهد إطلاق فعاليات مبادرة "خُطى"

محافظ بني سويف يشهد اصطفاف قافلة المواد الغذائية ضمن مبادرة "قطار الخير"

وزير التنمية المحلية ومحافظ بنى سويف يتفقدان مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة

انطلاق اختبارات الانتقاء لألعاب القوى بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي ببني سويف

استمرار حملات الإزالة في المهد للتعديات على الأراضي الزراعية ببني سويف

ترشيحاتنا

أستاذ طب بجامعة الرباط : أشكر مصر على تضامنها مع المغرب

بعد الدعم الروسي.. الأمم المتحدة تطالب باحترام العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني

توجيهات مهمة بشأن رغيف العيش والسلع التموينية.. اعرف الوزارة عملت إيه؟

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

من أول يوم بمنصبه.. الكونجرس يكشف تفاصيل عزل بايدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأزرق الجريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان لافت

جميع الأنواع.. خبير تغذية يكشف عن فوائد حلوى المولد النبوي

نايمة على البيانو.. رانيا يوسف تثير الجدل عبر إنستجرام بسبب سعر الفستان|شاهد

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

فيديو

إعصار دانيال مكمل طريقه.. مشاهد مرعبة للسيول تقتحم المنازل وسقوط العشرات بغزة.. فيديوجراف

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

القضاء على بؤرة إرهابية في أحد تدريبات النجم الساطع 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ