بينهم مسعفون.. إصابة 8 أشخاص في مخيم عين الحلوة للفلسطينيين بالرصاص الطائش

أفادت صحيفة "الجمهورية " اللبنانية بان وتيرة الاشتباكات على كافة محاور القتال في مخيم عين الحلوة للفلسطينيين بلبنان تصاعدت حيث أصيب 8 اشخاص بينهم مسعفون جراء الرصاص الطائش.

وكان مسؤول حركة الجهاد الإسلامي في مخيم عين الحلوة الحاج معين عباس اصيب أثناء القصف العشوائي على حي حطين ‎.

كانت حركة فتح قد شنت هجوما عنيفا علي حي حطين في مخيم عين الحلوة.

وأشارت صحيفة اللواء اللبنانية الي اطلاق نار كثيف في المخيم حيث سمع إطلاق نار كثيف من الأسلحة الرشاشة في حي حطين داخل المخيم.

وبينت كذلك ان الاشتباكات تجددت على محور جبل الحليب حي حطين في مخيم عين الحلوة.

وسمع انفجار قذيفة في الهواء فوق بلدة الغازية جنوب صيدا خارج حدود مخيم عين الحلوة.

والمحت الصحيفة الي ان رقعة الاشتباكات في عين الحلوة توسعت لتشمل حي الصفصاف.