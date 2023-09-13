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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. إصابة مسئول كبير بحركة فتح في مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة -
مخيم عين الحلوة - ارشيفي

 
أفادت صحيفة ليبانون نيوز بأن مسؤول حركة الجهاد الإسلامي في مخيم عين الحلوة الحاج معين عباس قد أصيب أثناء القصف العشوائي على حي حطين .


وكانت حركة فتح قد شنت هجوما عنيفا علي حي حطين في مخيم عين الحلوة.

فيما أشارت صحيفة اللواء اللبنانية  الي اطلاق نار كثيف في المخيم حيث سمع إطلاق نار كثيف من الأسلحة الرشاشة في حي حطين داخل المخيم

وبينت كذلك ان الاشتباكات تجددت على محور جبل الحليب حي حطين في مخيم عين الحلوة

فيما سمع انفجار قذيفة في الهواء فوق بلدة الغازية جنوب صيدا خارج حدود مخيم عين الحلوة

وألمحت الصحيفة إلى أن رقعة الاشتباكات في عين الحلوة توسعت لتشمل حي الصفصاف. 

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