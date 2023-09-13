خالد الجندي: هؤلاء لا يعرفون قيمة نعمة الوطن.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الوطن نعمة كبيرة يجب أن نحمد ونشكر الله عليها، لافتاً إلى أن كل إنسان من المفترض أن يربى على حب تراب الوطن ونحمد الله على نعمة الأمن والأمان لكل المواطنين.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "كل يدعو إلى الله بطريقته، فالرجل الذي لا يحصل على رشوة في مكان عمله فهو يدعو إلى الله".



واستكمل: "كل من خان الوطن أو الجيش أو معادٍ للوطن هم خرج بيت، هم لم يتربوا تربية سليمة، فالأم دائما ما تربي ابنها على حب الوطن والانتماء له".

وتابع: "كلما تجد أن كل الأوطان الأخرى يظهر بها الخراب والدمار، عليك أن تشكر ربك على النعمة الكبيرة التي تعيش فيها، وكيف أن وطنك يوفر لك الأمن والأمان".