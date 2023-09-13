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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طفرة النمو تتلاشى.. صندوق النقد الدولي يعلن انخفاض نسبة الدين العالمي

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، انخفاض نسبة الدين العالمي من إجمالي الناتج الاقتصادي في عام 2022 للعام الثاني على التوالي، موضحا أن الانخفاض قد ينتهي مع تلاشي طفرة النمو بعد جائحة كورونا.

وأوضح صندوق النقد الدولي، في تحديث لبياناته للديون العالمية، أن إجمالي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم انخفضت العام الماضي إلى 238 ٪ من 248 ٪ في عام 2021 و 258 ٪ في عام 2020.

وأضاف أن “الانخفاض خلال العامين الماضيين، مدفوعا بالنمو القوي والتضخم الأقوى من المتوقع، لم يعوض سوى حوالي ثلثي الارتفاع الحاد في الديون العالمية الناجم عن جائحة كورونا، حيث لا تزال النسبة أعلى بكثير من مستوى 2019 البالغ 238 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي”.

ولعبت الصين دورا محوريا في زيادة الديون العالمية في العقود الأخيرة حيث فاق الاقتراض النمو الاقتصادي، وتحدى عبء ديونها الاتجاه المعتدل، حيث نما إلى 272 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من 265 ٪ في عام 2021.

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وتتشابه هذه المستويات مع الولايات المتحدة، التي شهدت انخفاض إجمالي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 274% في عام 2022 من 284% في عام 2021، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وقال صندوق النقد الدولي، إن “انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتلاشى، ومن المتوقع أن يستقر التضخم عند مستوى منخفض على المدى المتوسط.. إذا استأنف الدين العالمي اتجاهه الصعودي في المستقبل، فإن تقلبات الديون منذ الوباء لن تبدو أكثر من مجرد انحراف مؤقت حول اتجاهه الصعودي على المدى الطويل”.

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